Η πόλη από αλάτι της Πολωνίας που δημιουργήθηκε μέσα σε 245 χιλιόμετρα στοών.

Για αιώνες οι άνθρωποι κατέβαιναν βαθιά κάτω από τη γη για να αναζητήσουν ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά της εποχής τους: το αλάτι. Αυτό που δημιούργησαν όμως στην Πολωνία ξεπερνά κάθε φαντασία. Κάτω από την επιφάνεια της γης κρύβεται ένας ολόκληρος υπόγειος κόσμος με εκατοντάδες χιλιόμετρα στοών, λίμνες, ναούς και έργα τέχνης σκαλισμένα στο αλάτι.

Το Αλατωρυχείο Βιελίτσκα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κρακοβία, δεν θυμίζει ένα απλό ορυχείο. Περισσότερο μοιάζει με μια πόλη που δημιουργήθηκε αργά μέσα στους αιώνες, βαθιά μέσα στη γη.

Ένα υπόγειο βασίλειο 327 μέτρα κάτω από την επιφάνεια

Το τεράστιο συγκρότημα διαθέτει περίπου 245 χιλιόμετρα υπόγειων διαδρομών, οι οποίες απλώνονται σε εννέα επίπεδα και φτάνουν μέχρι τα 327 μέτρα βάθος.

Η ιστορία του ξεκινά πριν από εκατομμύρια χρόνια, όταν η περιοχή καλυπτόταν από θάλασσα. Με την πάροδο του χρόνου, γεωλογικές αλλαγές δημιούργησαν τεράστια κοιτάσματα αλατιού, τα οποία αποτέλεσαν πηγή πλούτου για την περιοχή.

Οι πρώτες οργανωμένες εξορύξεις ξεκίνησαν ήδη από τον Μεσαίωνα και συνεχίστηκαν για εκατοντάδες χρόνια, μέχρι το 1996, όταν το ορυχείο σταμάτησε να λειτουργεί ως χώρος παραγωγής.

Αυτό που έμεινε πίσω ήταν κάτι μοναδικό: ένας υπόγειος λαβύρινθος που σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Μια εκκλησία από αλάτι που μοιάζει απίστευτη

Το πιο εντυπωσιακό σημείο του ορυχείου είναι το παρεκκλήσι της Αγίας Κίνγκα, περίπου 101 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Οι ίδιοι οι ανθρακωρύχοι χρειάστηκαν χρόνια για να σκαλίσουν στο αλάτι έναν ολόκληρο χώρο λατρείας. Οι πολυέλαιοι, τα αγάλματα, οι ανάγλυφες παραστάσεις και οι διακοσμήσεις δημιουργήθηκαν από αλάτι, μετατρέποντας έναν χώρο εργασίας σε υπόγειο έργο τέχνης.

Ανάμεσα στα έργα υπάρχει και μια αναπαράσταση του «Μυστικού Δείπνου» του Λεονάρντο ντα Βίντσι, ενώ στο εσωτερικό βρίσκεται και άγαλμα του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’.

Από ορυχείο σε παγκόσμιο αξιοθέατο

Η μοναδικότητα του Βιελίτσκα αναγνωρίστηκε διεθνώς και το 1978 εντάχθηκε στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Στο πέρασμα των χρόνων το έχουν επισκεφθεί σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Νικόλαος Κοπέρνικος, ο Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε και ο Αλεξάντερ φον Χούμπολτ.

Σήμερα, χιλιάδες επισκέπτες κατεβαίνουν καθημερινά στα βάθη του για να δουν έναν κόσμο που δημιουργήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων να εξορύξουν αλάτι, αλλά τελικά κατέληξε να γίνει ένα από τα πιο παράξενα και εντυπωσιακά υπόγεια δημιουργήματα στον πλανήτη.

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