Καιρός - Επιστροφή στην πραγματικότητα: Μετά τις βροχές έρχεται θερμική εισβολή με σκόνη

Νέα άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από τις αρχές της εβδομάδας, με το θερμόμετρο να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου πριν την ενίσχυση των μελτεμιών.

Μικρή αποδείχθηκε η παύση των υψηλών θερμοκρασιών των τελευταίων 24ώρων, καθώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία επαναφέρει τις πολύ θερμές αέριες μάζες πάνω από τη χώρα.

Από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, με το πρώτο θερμό κύμα να ανεβάζει τον δείκτη στα ηπειρωτικά μεταξύ 36 και 38 βαθμών Κελσίου ήδη από τη Δευτέρα (27/7).

Οι περιοχές που θα «βράσουν» την Τρίτη (28/7) και η σκόνη της Τετάρτης (29/7)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η θερμή αυτή έξαρση αναμένεται να φτάσει στο μέγιστο σημείο της κατά τη διάρκεια της Τρίτης (28/7), οπότε και δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να σπάσει το φράγμα των 39°C σε ευάλωτες γεωγραφικές ζώνες.

Τα ισχυρότερα θερμικά φορτία θα καταγραφούν στον κάμπο της Θεσσαλίας, την κεντρική Μακεδονία, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, καθώς και σε τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου (Αργολίδα, Λακωνία) και της Αιτωλοακαρνανίας.

Παράλληλα, αυξημένες τιμές θα καταγράψουν τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, ενώ στην Αττική το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 37°C, πλήττοντας κυρίως τα βόρεια και δυτικά προάστιο.

Το «κοκτέιλ» της ζέστης θα γίνει πιο αποπνικτικό μέχρι την Τέταρτη (29/7) λόγω της παράλληλης μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που θα καλύψει τα κεντρικά, δυτικά και νότια της χώρας.

Πότε υποχωρεί το φαινόμενο: Η εμφάνιση των μελτεμιών

Ωστόσο, τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εισβολή δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Από την Πέμπτη (30/7), η σταδιακή ενίσχυση των ετησίων ανέμων (μελτέμια) θα λειτουργήσει ως φυσικό «φρένο», ρίχνοντας τη θερμοκρασία χωρίς την εκδήλωση βροχοπτώσεων.

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