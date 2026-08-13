Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου που παραλίγο να σκοτώσει μοτοσικλετιστή στη Λίμνη Πλαστήρα

Η Τροχαία εντόπισε τον οδηγό του βυτιοφόρου μέσω της μεταφορικής εταιρείας και πλέον καλείται να καταθέσει για την επικίνδυνη προσπέραση.

Το βίντεο από την κάμερα στο κράνος του μοτοσικλετιστή έκανε τον γύρο των social media και μέσα σε λίγες ώρες οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον οδηγό του βυτιοφόρου που έκανε την επικίνδυνη προσπέραση στη Λίμνη Πλαστήρα. Η Τροχαία Αττικής προχώρησε στην ταυτοποίησή του μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο ίδιος βρίσκεται μαζί με το βαρύ όχημα στη Χαλκιδική.

Ο οδηγός αναμένεται να προσέλθει οικειοθελώς στην Τροχαία προκειμένου να καταθέσει για το περιστατικό και να ενημερωθεί για τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του. Η υπόθεση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, καθώς οι εικόνες δείχνουν μια προσπέραση σε σημείο όπου η ορατότητα ήταν περιορισμένη και η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφική σύγκρουση.

Η στιγμή που το βυτιοφόρο βρέθηκε πάνω στη μηχανή

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα που είχε τοποθετημένη στο κράνος του ο μοτοσικλετιστής και αποτυπώνει καρέ καρέ τον κίνδυνο που αντιμετώπισε. Ο αναβάτης κινείται κανονικά στη λωρίδα του και πλησιάζει σε στροφή, όταν ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του το βυτιοφόρο.

Ο οδηγός του βαρέος οχήματος έχει επιχειρήσει να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα, όμως για να ολοκληρώσει τον ελιγμό περνά πάνω από τη διαχωριστική γραμμή και εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα. Το πρόβλημα είναι ότι η προσπέραση γίνεται πάνω στη στροφή, σε σημείο όπου ο οδηγός δεν μπορεί να έχει πλήρη εικόνα για το αν έρχεται κάποιο όχημα από την άλλη πλευρά.

Η μηχανή βρίσκεται ξαφνικά μπροστά στο βυτιοφόρο. Ο μοτοσικλετιστής αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο την τελευταία στιγμή και κάνει ελιγμό προς την άκρη του δρόμου. Το βαρύ όχημα περνά κυριολεκτικά ξυστά από τη μηχανή, με την απόσταση ανάμεσα στα δύο οχήματα να είναι ελάχιστη.

Αμέσως μετά την αποφυγή της σύγκρουσης ακούγεται ο αναβάτης εμφανώς σοκαρισμένος να λέει: «Πω πω πω, τι κάνει ρε. Παραλίγο να πεθάνουμε».

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