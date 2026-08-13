Θυελλώδεις άνεμοι έως την Κυριακή: Σε ποιες περιοχές θα ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα οι ριπές

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές για τους ισχυρούς ανέμους που αυξάνουν και τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας το επόμενο διήμερο, με την Παρασκευή 14 Αυγούστου να αναμένεται η δυσκολότερη ημέρα. Οι ριπές σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα, ενώ τοπικά οι άνεμοι θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Κρήτη, η Άνδρος και μεγάλο μέρος του Αιγαίου, με τις ιδιαίτερα ισχυρές ριπές να δημιουργούν προβλήματα κυρίως στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Οι περιοχές όπου οι άνεμοι θα είναι στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, την Παρασκευή οι δυσκολότερες συνθήκες αναμένονται στο Κεντρικό Αιγαίο, στον Καφηρέα και στον Νότιο Ευβοϊκό, όπου οι μέσοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8, ενώ οι ριπές εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 103 και 113 χλμ./ώρα.

Στη Νότια Εύβοια και τη Νοτιοδυτική Άνδρο αναμένονται επίσης ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα. Ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν ακόμη στην Κρήτη, στο Βορειοανατολικό και Βορειοδυτικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές.

Ακόμη πιο δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες για την Αττική και τη Βοιωτία, καθώς την Παρασκευή οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στην Ανατολική και Νότια Αττική και στη Νότια Εύβοια θα αγγίξουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι άνεμοι θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυροί, κάτι που αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της αυξημένης κίνησης των ταξιδιωτών. Στο Κρητικό οι ριπές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 126 χλμ./ώρα, ενώ σε Κεντρικό Αιγαίο, Καφηρέα, Βορειοανατολικό Αιγαίο και Σαρωνικό θα ξεπεράσουν κατά τόπους τα 90 έως 100 χλμ./ώρα.

Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο θα πρέπει να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τις λιμενικές Αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις, αλλαγές ή ακόμη και απαγορεύσεις απόπλου σε ορισμένες περιοχές.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΣΟΙ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Οι δύο κάρτες Wind Intelligence για Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου δείχνουν ότι το πεδίο των ανέμων παραμένει ιδιαίτερα ενισχυμένο σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, με σημαντικές τοπικές εξάρσεις και πολύ ισχυρές ριπές.

Την… pic.twitter.com/vKG8aezmSo — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 13, 2026

Παράλληλα, οι θυελλώδεις άνεμοι σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς και κυρίως την ταχύτητα με την οποία μπορεί να εξαπλωθεί μια φωτιά.

Η Αττική, μάλιστα, για την Παρασκευή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή στον ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε την Πέμπτη υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, με τους επιστήμονες να επισημαίνουν ότι η κορύφωση των ανέμων αναμένεται την Παρασκευή.

Οι ισχυροί βοριάδες θα διατηρηθούν και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή 16 Αυγούστου προβλέπεται σταδιακή εξασθένησή τους. Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, πάντως, οι άνεμοι θα παραμείνουν κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας στα 6 έως 7 μποφόρ.

🎯 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ ΔΙΗΜΕΡΟ



✅Η βασική εικόνα είναι σαφής: η Παρασκευή 14 Αυγούστου είναι η πιο δύσκολη ημέρα για τις θαλάσσιες μετακινήσεις, με 8άρι στον μέσο άνεμο και με ριπές που σε αρκετές περιοχές μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 km/h. Το Σάββατο οι άνεμοι… pic.twitter.com/p2vguJjDYC — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 13, 2026

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