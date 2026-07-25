Έπεσαν χιόνια στον Όλυμπο: Κοιτάξαμε το ημερολόγιο και έγραφε όντως 25 Ιουλίου

Χιόνι και χαλάζι κάλυψαν τις υψηλότερες κορυφές του Ολύμπου, δημιουργώντας ένα σπάνιο χειμωνιάτικο σκηνικό στην καρδιά του Ιουλίου.

Η κακοκαιρία που σάρωσε μεγάλο μέρος της Ελλάδας δεν έφερε μόνο ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Στις υψηλότερες κορυφές του Ολύμπου χάρισε και ένα εξαιρετικά σπάνιο θέαμα για την εποχή, καθώς το βουνό ντύθηκε στα λευκά, δημιουργώντας εικόνες που δύσκολα πιστεύει κανείς ότι καταγράφηκαν στα τέλη Ιουλίου.

Την ώρα που στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι πολίτες προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σε υψόμετρο άνω των 2.600 μέτρων επικρατούσαν σχεδόν χειμωνιάτικες συνθήκες. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με την ένταση της κακοκαιρίας, ήταν αρκετά ώστε οι σταγόνες της βροχής να μετατραπούν σε χιόνι.

Το Οροπέδιο των Μουσών έγινε λευκό

Το φαινόμενο σημειώθηκε στο Οροπέδιο των Μουσών, σε υψόμετρο περίπου 2.650 μέτρων, όπου η θερμοκρασία υποχώρησε στους 2 βαθμούς Κελσίου. Η χιονόπτωση διήρκεσε περίπου 35 λεπτά, αφήνοντας ένα λεπτό στρώμα χιονιού που κάλυψε προσωρινά το έδαφος και μετέτρεψε το αλπικό τοπίο σε σκηνικό που θύμιζε περισσότερο Δεκέμβριο παρά Ιούλιο.

Οι εικόνες δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Ορειβάτες που βρίσκονταν στο σημείο, αλλά και οι υπεύθυνοι του καταφυγίου «Χρήστος Κάκκαλος», δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο που αποτύπωσαν τη σπάνια αυτή στιγμή, προκαλώντας έκπληξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το χαλάζι άσπρισε το βουνό

Την ίδια ώρα, η σελίδα Weather Forecast Greece δημοσίευσε εντυπωσιακό βίντεο από έντονη χαλαζόπτωση στον Όλυμπο. Το τοπίο έγινε κατάλευκο μέσα σε λίγα λεπτά, με το χαλάζι να καλύπτει το έδαφος και να δημιουργεί εικόνες που δύσκολα παραπέμπουν στην καρδιά του καλοκαιριού.

Το σπάνιο αυτό σκηνικό αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση της έντασης της κακοκαιρίας που επηρέασε τη χώρα. Αν και δεν είναι πρωτοφανές να σημειώνεται χιονόπτωση στις πολύ υψηλές κορυφές του Ολύμπου ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται μόνο όταν συνδυάζονται ιδιαίτερα ψυχρές αέριες μάζες με έντονη αστάθεια στην ατμόσφαιρα.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά, όμως οι εικόνες από τον μυθικό Όλυμπο θα μείνουν ως μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της φετινής καλοκαιρινής κακοκαιρίας.

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