«Φραπές» - ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «δικαίωμα της σιωπής» τον στέλνει ξανά στα δικαστήρια (vid)
Νέα δικαστική περιπέτεια ξεκινά για το στέλεχος μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού της Κρήτης, Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως «Φραπέ», ο οποίος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημμέλημα της ψευδούς κατάθεσης.
Η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για τις 16 Φεβρουαρίου 2027 ενώπιον του ΙΒ' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, μετά από σχετική διαβίβαση των πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής στην Εισαγγελία.
Το «δικαίωμα της σιωπής» τον φέρνει στα έδρανα του Δικαστηρίου
Η νέα κατηγορία αφορά τη στάση που κράτησε ο κ. Ξυλούρης στις 11 Δεκεμβρίου, όταν εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλέστηκε το «δικαίωμα της σιωπής», παρότι δεν είχε την ιδιότητα του κατηγορουμένου.
Για τις ενέργειές του διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα. Η πρώτη αφορούσε την αρχική άρνησή του να προσέλθει στη Βουλή τον περασμένο Νοέμβριο, η οποία οδήγησε σε δίωξη για απείθεια και δίκη τον προσεχή Οκτώβριο ενώ η δεύτερη εστίασε στην άρνησή του να καταθέσει αφού τελικά εμφανίστηκε, οδηγώντας στη νέα παραπομπή του.
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