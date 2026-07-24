Πούλησε τη μοτοσικλέτα του, μετέτρεψε ένα παλιό σκαρί σε πλωτό σπίτι 10,4 τ.μ. και ζει στον ποταμό Τενεσί με μόλις 280 δολάρια τον μήνα

Ένας 64χρονος συνταξιούχος μετέτρεψε το κύτος ενός μεταχειρισμένου σκάφους, που αγόρασε έναντι 7.500 δολαρίων, σε ένα πλωτό σπίτι 10,4 τετραγωνικών μέτρων.

Ένας 64χρονος συνταξιούχος από τις ΗΠΑ μετέτρεψε το κύτος ενός μεταχειρισμένου σκάφους, που αγόρασε έναντι 7.500 δολαρίων, σε ένα πλωτό σπίτι 10,4 τετραγωνικών μέτρων. Σήμερα ζει σε μαρίνα στον ποταμό Τενεσί, πληρώνοντας μόλις 280 δολάρια τον μήνα, ποσό που περιλαμβάνει ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, πρόσβαση σε ντους και πλυντήρια.

Ο Άρθουρ, που μεγάλωσε στις όχθες του ποταμού Mobile στην Αλαμπάμα, παρουσίασε την καθημερινότητά του σε βίντεο της ντοκιμαντερίστριας Kirsten Dirksen, αποκαλύπτοντας τόσο το εσωτερικό του σπιτιού όσο και τον τρόπο λειτουργίας του.

Η μετακόμιση που του μείωσε στο μισό τα έξοδα

Πριν μετακομίσει στη μαρίνα, πλήρωνε 500 δολάρια τον μήνα μόνο για μια θέση στάθμευσης τροχόσπιτου σε κάμπινγκ της Αλαμπάμα, χωρίς να περιλαμβάνονται παροχές όπως νερό ή ηλεκτρικό. Στη μαρίνα, το μηνιαίο κόστος μειώθηκε στα 280 δολάρια και καλύπτει όλες τις βασικές υπηρεσίες, η μαρίνα βρίσκεται στον ποταμό Τενεσί, όπου η διαχείριση των δημόσιων όχθεων γίνεται από την Tennessee Valley Authority.

Ολόκληρο το εγχείρημα κόστισε 15.000 δολάρια, χρήματα που προήλθαν από την πώληση της μοτοσικλέτας Harley-Davidson που είχε στην κατοχή του. Αρχικά το σκάφος πωλούνταν έναντι 15.000 δολαρίων, όμως έξι μήνες αργότερα ο ιδιοκτήτης δέχτηκε να το πουλήσει για 7.500 δολάρια. Στην τιμή περιλαμβάνονταν το κύτος, μια εξωλέμβια μηχανή 40 ίππων και η ξύλινη εσωτερική κατασκευή. Τα υπόλοιπα χρήματα διατέθηκαν αποκλειστικά για τη μετατροπή του σκάφους σε κατοικία, χωρίς τραπεζικό δανεισμό ή επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις.

Πώς μετατράπηκε σε κατοικία

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στον χώρο στάθμευσης του κάμπινγκ όπου διέμενε ο ιδιοκτήτης. Για τη μόνωση χρησιμοποιήθηκαν πάνελ πάχους 5 εκατοστών, ενώ οι εσωτερικοί τοίχοι επενδύθηκαν με κόντρα πλακέ 5 χιλιοστών, ώστε να διατηρηθεί χαμηλό το βάρος αλλά και το κόστος της κατασκευής. Μόλις ολοκληρώθηκαν η μόνωση και οι βασικοί χώροι, μετακόμισε στο σκάφος και συνέχισε τις υπόλοιπες εργασίες ενώ αυτό βρισκόταν ήδη δεμένο στη μαρίνα.

Το πλωτό σπίτι διαθέτει ενιαίο χώρο καθιστικού, υπνοδωματίου και κουζίνας, καθώς και δύο μικρά καταστρώματα, στην πλώρη και στην πρύμνη. Πριν ξεκινήσει τις εργασίες, ο ιδιοκτήτης είχε θέσει τρεις αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες: μια άνετη πολυθρόνα με ανάκλιση, ένα καλό κρεβάτι και ζεστό νερό οποιαδήποτε στιγμή. Όλα τα υπόλοιπα σχεδιάστηκαν γύρω από αυτές τις ανάγκες. Η ενεργειακή αυτονομία βασίζεται σε μια μπαταρία 300 Ah, η οποία τροφοδοτεί ένα ψυγείο 12 Volt με χώρο ψύξης και κατάψυξης. Η μπαταρία προσφέρει αυτονομία περίπου τεσσάρων έως πέντε ημερών. Στη συνέχεια το σκάφος επιστρέφει στη μαρίνα για φόρτιση, ανεφοδιασμό με πόσιμο νερό, πλύσιμο ρούχων και προμήθειες.

Κουζίνα, νερό και θέρμανση

Το καθημερινό μαγείρεμα γίνεται με μικρή εστία υγραερίου, ενώ ο ηλεκτρικός φούρνος λειτουργεί μόνο όταν τίθεται σε λειτουργία γεννήτρια, καθώς η κατανάλωσή του είναι πολύ υψηλή για το σύστημα μπαταριών. Το πόσιμο νερό αποθηκεύεται σε ξεχωριστή δεξαμενή, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις αντλείται νερό από τον ποταμό μέσω ειδικού φίλτρου. Για το ζεστό νερό χρησιμοποιείται ταχυθερμαντήρας συνεχούς ροής, ο οποίος μέσα σε περίπου 15 δευτερόλεπτα μπορεί να θερμάνει το νερό έως και τους 65 βαθμούς Κελσίου.

Στις δημόσιες όχθες που διαχειρίζεται η Tennessee Valley Authority επιτρέπεται η δωρεάν αγκυροβόληση έως και 14 ημέρες στο ίδιο σημείο. Μετακινώντας το σκάφος περίπου 1,5 χιλιόμετρο, η προθεσμία ξεκινά εκ νέου. Αυτό επιτρέπει στους κατοίκους να μετακινούνται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα ποτάμιων διαδρομών χωρίς επιπλέον κόστος, ενώ αρκετοί σχεδιάζουν ακόμη και πολυήμερες διαδρομές μέσω των μεγάλων ποταμών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η περίπτωση του Άρθουρ δείχνει ότι, με αρχική επένδυση 15.000 δολαρίων, αποτελέσει μια εναλλακτική λύση χαμηλού κόστους το μοντέλο, ωστόσο, προϋποθέτει έναν πολύ μικρό χώρο διαβίωσης, περιοδική επιστροφή στη μαρίνα για φόρτιση και ανεφοδιασμό, καθώς και καθημερινότητα προσαρμοσμένη στις δυνατότητες του σκάφους, αλλά για τον ιδιοκτήτη, η εξίσωση αποδεικνύεται οικονομικά βιώσιμη.

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