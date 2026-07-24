Το βουνό ρούχων 60.000 τόνων στη μέση της ερήμου: Είναι ορατό από το διάστημα

Μία τεράστια χωματερή ρούχων στην έρημο Ατακάμα της Χιλής ξεπερνά τους 60.000 τόνους, αποκαλύπτοντας τις καταστροφικές περιβαλλοντικές συνέπειες της γρήγορης μόδας.

Αυτό που ξεκινά ως μια παρορμητική αγορά σε ένα κατάστημα μόδας, μπορεί να καταλήξει πάνω από 10.000 χιλιόμετρα μακριά, στην έρημο Ατακάμα της Βόρειας Χιλής. Εκεί αναπτύσσεται μια γιγαντιαία συσσώρευση μεταχειρισμένων ρούχων που ξεπερνά τους 60.000 τόνους και είναι ορατή ακόμα και από το διάστημα, αποτελώντας σύμβολο των επιπτώσεων της γρήγορης μόδας (fast fashion).

Η διαδρομή ξεκινά από την Ευρώπη, όπου κάθε πολίτης αγοράζει κατά μέσο όρο 26 κιλά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ετησίως και πετάει περίπου 11 κιλά. Εκατομμύρια ρούχα εξαγάγονται σε άλλες ηπείρους με την ελπίδα μεταπώλησης.

Η Χιλή ως πύλη εισόδου

Η Χιλή έχει μετατραπεί σε βασικό προορισμό, με φορτία να φτάνουν στη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών του Ικίκε. Όταν τα ρούχα είναι εκτός εποχής, φθαρμένα ή ανεπιθύμητα, χάνουν την εμπορική τους αξία. Για χρόνια, τόνοι κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων εγκαταλείπονταν στην έρημο κοντά στο Αλτο Οσπίσιο και θάβονταν ή καίγονταν.

Έρευνες από τη ΜΚΟ Ekō και την κολεκτίβα Desierto Vestido εντόπισαν ρούχα από τις διασημότερες μάρκες παγκοσμίως, πολλά με τις αρχικές τους ετικέτες, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα προέρχεται και από αδιάθετα αποθέματα.

Το σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και η λύση του

Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση «περιβαλλοντική και κοινωνική έκτακτη ανάγκη». Τα περισσότερα σύγχρονα ρούχα παρασκευάζονται από συνθετικές ίνες πετρελαίου (πολυεστέρας, νάιλον), οι οποίες κατά την αποσύνθεση απελευθερώνουν μικροπλαστικά, ενώ η καύση τους παράγει τοξικές αναθυμιάσεις.

Παρά την τραγική εικόνα, η εταιρεία VTEX, σε συνεργασία με τις οργανώσεις Fashion Revolution Brasil και Desierto Vestido, ανέλαβε τη διάσωση, τον καθαρισμό και την επιδιόρθωση των ρούχων. Τα κομμάτια διατίθενται πλέον δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας Re-commerce Atacama, με τους καταναλωτές να πληρώνουν μόνο τα έξοδα αποστολής.

Η Φερνάντα Σιμόν, διευθύντρια της Fashion Revolution Brasil, σημειώνει ότι η πρωτοβουλία αυτή καλεί σε αναστοχασμό γύρω από το σημερινό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστικές δεσμεύσεις στη βιομηχανία της μόδας.

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