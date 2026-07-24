«Αδύνατον να τη σβήσουμε» και «πυρκαγιά XXL»: Απαρηγόρητοι οι πυροσβέστες σε Γαλλία-Ισπανία

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
«Αδύνατον να τη σβήσουμε» και «πυρκαγιά XXL»: Απαρηγόρητοι οι πυροσβέστες σε Γαλλία-Ισπανία
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Οι πυροσβέστες - ήρωες παλεύουν ασταμάτητα για να σταματήσουν την πύρινη λαίλαπα σε Ισπανία και Γαλλία. Τα πράγματα εκτροχιάζονται αντί να καλυτερεύουν.

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνουν τα καταστροφικά πύρινα μέτωπα που κατακαίνε περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας, με τις αρχές να δίνουν μια άνιση μάχη απέναντι στις φλόγες, τους σφοδρούς ανέμους και τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

«Αδύνατον να τις σβήσουμε»

Στην περιφέρεια της Μαδρίτης, η κατάσταση περιγράφεται ως εντελώς εκτός ελέγχου, καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται πλέον στο απόγειό της. Ο επικεφαλής των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών, Κάρλος Νοβίγιο, δήλωσε χαρακτηριστικά πως υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αδύνατον να επιτευχθεί κατάσβεση.

Η πύρινη λαίλαπα έχει ήδη αποτεφρώσει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, υποχρεώνοντας περίπου 40.000 κατοίκους να εκκενώσουν εσπευσμένα τις εστίες τους ή να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους ακολουθώντας αυστηρές οδηγίες ασφαλείας.

Ο περιφερειάρχης Φρανθίσκο Μαρτίν Αγκίρε χαρακτήρισε την κατάσταση εξαιρετικά περίπλοκη και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να διαταχθούν πρόσθετες απομακρύνσεις πληθυσμού, την ώρα που η πρόεδρος της περιφέρειας, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, έκανε λόγο για μια ανυπολόγιστη καταστροφή σε μια περιοχή με ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση κατοικιών.

Μικρή «αχτίδα» αισιοδοξίας προσφέρει η εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Άβιλα, η οποία μετακινείται βορειότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, περιορίζοντας έτσι τις πιθανότητες να ενωθεί με το καταστροφικό μέτωπο της πρωτεύουσας.

Την ίδια στιγμή, αισθητή βελτίωση παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά στην Γκουανταλαχάρα, η οποία αφάνισε 320.000 στρέμματα μέσα σε μία εβδομάδα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Infocam εκτιμά ότι το μέτωπο βρίσκεται πλέον σε φάση σταθεροποίησης χάρη στην εξασθένηση των ανέμων, επιτρέποντας στους κατοίκους 14 εκκενωμένων κοινοτήτων να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

«Πυρκαγιά XXL» και νέο μέτωπο φωτιάς στη Νότια Γαλλία

Ανάλογο σκηνικό απόγνωσης επικρατεί και στη νότια Γαλλία, όπου οι αρχές προχώρησαν στην πλήρη εκκένωση της τουριστικής χερσονήσου Καπ Φερέ, δυτικά του Μπορντό. Η τοπική νομάρχης Σοφί Μπροκά χαρακτήρισε το πύρινο μέτωπο στη Ζιρόντ ως «πυρκαγιά XXL», καθώς οι φλόγες έχουν ήδη αποτεφρώσει περίπου 10.000 εκτάρια δασικής έκτασης, καταστρέφοντας ολοσχερώς 53 κατοικίες και ένα κάμπινγκ.

Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, με πολλούς να επιστρατεύουν ακόμη και πλοιάρια για να διαφύγουν μέσω του κόλπου του Αρκασόν. Η κατάσταση επιδεινώνεται δραματικά από τους ριπαίους ανέμους που ξεπερνούν τα 50 χιλιόμετρα την ώρα και τις θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 37 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που οδήγησε στην εκκένωση και της παρακείμενης πόλης Αρές.

Η πύρινη λαίλαπα δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή Λαντ, κοντά στο Μπισκαρός, ανάγκασε επιπλέον 23.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν άμεσα κατοικίες, γηροκομεία και θερινές κατασκηνώσεις. Η τραγωδία στη Γαλλία έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τις στιγμές «ιδιαίτερα κρίσιμες» και ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Ως αποτέλεσμα, εξειδικευμένες δυνάμεις και πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία σπεύδουν στη Γαλλία για να συνδράμουν στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς οικολογικής και ανθρωπιστικής καταστροφής.

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