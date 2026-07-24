«Αδύνατον να τη σβήσουμε» και «πυρκαγιά XXL»: Απαρηγόρητοι οι πυροσβέστες σε Γαλλία-Ισπανία

Οι πυροσβέστες - ήρωες παλεύουν ασταμάτητα για να σταματήσουν την πύρινη λαίλαπα σε Ισπανία και Γαλλία. Τα πράγματα εκτροχιάζονται αντί να καλυτερεύουν.

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνουν τα καταστροφικά πύρινα μέτωπα που κατακαίνε περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας, με τις αρχές να δίνουν μια άνιση μάχη απέναντι στις φλόγες, τους σφοδρούς ανέμους και τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

«Αδύνατον να τις σβήσουμε»

Στην περιφέρεια της Μαδρίτης, η κατάσταση περιγράφεται ως εντελώς εκτός ελέγχου, καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται πλέον στο απόγειό της. Ο επικεφαλής των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών, Κάρλος Νοβίγιο, δήλωσε χαρακτηριστικά πως υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αδύνατον να επιτευχθεί κατάσβεση.

Η πύρινη λαίλαπα έχει ήδη αποτεφρώσει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, υποχρεώνοντας περίπου 40.000 κατοίκους να εκκενώσουν εσπευσμένα τις εστίες τους ή να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους ακολουθώντας αυστηρές οδηγίες ασφαλείας.

WATCH: 40,000 evacuated or forced indoors as Spain’s Madrid region battles ‘worst fire’ in its history pic.twitter.com/hoN8BzwLg8 July 24, 2026

Ο περιφερειάρχης Φρανθίσκο Μαρτίν Αγκίρε χαρακτήρισε την κατάσταση εξαιρετικά περίπλοκη και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να διαταχθούν πρόσθετες απομακρύνσεις πληθυσμού, την ώρα που η πρόεδρος της περιφέρειας, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, έκανε λόγο για μια ανυπολόγιστη καταστροφή σε μια περιοχή με ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση κατοικιών.

España ha declarado una emergencia nacional en Madrid y otra región mientras un gran incendio forestal se propaga sin control. Miles de personas enfrentan la evacuación mientras las llamas arrasan el área cerca de la capital. pic.twitter.com/ToD8X1l5om July 24, 2026

Μικρή «αχτίδα» αισιοδοξίας προσφέρει η εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Άβιλα, η οποία μετακινείται βορειότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, περιορίζοντας έτσι τις πιθανότητες να ενωθεί με το καταστροφικό μέτωπο της πρωτεύουσας.

Spain late on Thursday declared a national emergency in the Madrid region and in the province of Avila, near the capital, in the wake of several wildfires burning out of control.



More than 10,000 people have been evacuated in recent days from across the Madrid region, where… pic.twitter.com/ZrjUuF2egw — CGTN Europe (@CGTNEurope) July 24, 2026

Την ίδια στιγμή, αισθητή βελτίωση παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά στην Γκουανταλαχάρα, η οποία αφάνισε 320.000 στρέμματα μέσα σε μία εβδομάδα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Infocam εκτιμά ότι το μέτωπο βρίσκεται πλέον σε φάση σταθεροποίησης χάρη στην εξασθένηση των ανέμων, επιτρέποντας στους κατοίκους 14 εκκενωμένων κοινοτήτων να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

BREAKING: More than 20,000 people have been evacuated as an extreme wildfire continues to burn near Madrid, Spain.



The fire, which began as two separate wildfires, merged into one larger blaze on Friday, according to emergency services. More than 6,000 hectares have already… pic.twitter.com/YHStYhlwQO — The Daily Brief (@_TheDailyBrief_) July 24, 2026

«Πυρκαγιά XXL» και νέο μέτωπο φωτιάς στη Νότια Γαλλία

Ανάλογο σκηνικό απόγνωσης επικρατεί και στη νότια Γαλλία, όπου οι αρχές προχώρησαν στην πλήρη εκκένωση της τουριστικής χερσονήσου Καπ Φερέ, δυτικά του Μπορντό. Η τοπική νομάρχης Σοφί Μπροκά χαρακτήρισε το πύρινο μέτωπο στη Ζιρόντ ως «πυρκαγιά XXL», καθώς οι φλόγες έχουν ήδη αποτεφρώσει περίπου 10.000 εκτάρια δασικής έκτασης, καταστρέφοντας ολοσχερώς 53 κατοικίες και ένα κάμπινγκ.

🇫🇷 | L'énorme #incendie de #Biscarrosse, filmé depuis les hauteurs. Les images sont impressionnantes le front de flammes s'étend sur plusieurs centaines de mètres. 800 #pompiers vont lutter toute la nuit contre le #feu 😮🔥 pic.twitter.com/4RwkZqYrQk July 23, 2026

Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, με πολλούς να επιστρατεύουν ακόμη και πλοιάρια για να διαφύγουν μέσω του κόλπου του Αρκασόν. Η κατάσταση επιδεινώνεται δραματικά από τους ριπαίους ανέμους που ξεπερνούν τα 50 χιλιόμετρα την ώρα και τις θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 37 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που οδήγησε στην εκκένωση και της παρακείμενης πόλης Αρές.

🇫🇷 | Les portes de l'enfer à #Biscarrosse en #Gironde l'#incendie de forêt est toujours en cours. Déjà 2 500 hectares ont brûlé, 23 000 #touristes et habitants ont été évacués, et 600 #pompiers sont mobilisés sur place 🔥 pic.twitter.com/mkRwcKz36N — Instant Actu (@Inst_Actu) July 24, 2026

Η πύρινη λαίλαπα δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή Λαντ, κοντά στο Μπισκαρός, ανάγκασε επιπλέον 23.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν άμεσα κατοικίες, γηροκομεία και θερινές κατασκηνώσεις. Η τραγωδία στη Γαλλία έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό.

🔥 Southern Europe is being engulfed by massive wildfires fueled by extreme heat and strong winds, The Independent reports



More than 10,000 people have been evacuated in France, wildfires have scorched over 32,000 hectares in Spain, and in Sicily dozens of people have been… pic.twitter.com/hWNRUIVnsk — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τις στιγμές «ιδιαίτερα κρίσιμες» και ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Ως αποτέλεσμα, εξειδικευμένες δυνάμεις και πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία σπεύδουν στη Γαλλία για να συνδράμουν στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς οικολογικής και ανθρωπιστικής καταστροφής.

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