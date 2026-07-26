Γιαγιά… on demand: Η πιο απρόσμενη υπηρεσία της Ιαπωνίας που έγινε viral

Στην Ιαπωνία μπορείς να νοικιάσεις μια γιαγιά για να σου μαγειρέψει, να σε στηρίξει σε μια δύσκολη στιγμή ή ακόμα και να σε βοηθήσει να χωρίσεις.

Η Ιαπωνία είναι μια χώρα που συχνά εκπλήσσει με τις ιδιαίτερες υπηρεσίες που δημιουργεί για να καλύψει πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Αυτή τη φορά, όμως, μια πρωτοβουλία έχει τραβήξει τα βλέμματα παγκοσμίως, καθώς προσφέρει κάτι που δύσκολα θα περίμενε κανείς: τη δυνατότητα να «νοικιάσεις» μια γιαγιά.

Πίσω από την ασυνήθιστη αυτή ιδέα δεν κρύβεται απλώς μια επιχειρηματική ευκαιρία, αλλά μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η σοφία των μεγαλύτερων γυναικών, την ώρα που πολλοί ηλικιωμένοι στην Ιαπωνία συνεχίζουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότησή τους, είτε από ανάγκη είτε από επιθυμία να παραμείνουν ενεργοί.

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