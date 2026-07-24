«Αθάνατοι»: Οκτώ χρόνια μετά η μνήμη παραμένει ζωντανή, τα 104 φαναράκια στην Αργυρά Ακτή για τα θύματα της τραγωδίας

Ένα βαθιά κατανυκτικό σκηνικό με 104 φαναράκια στη θάλασσα τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία.

Οκτώ χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, τον Νέο Βουτζά και το Κόκκινο Λιμανάκι, με τις εκδηλώσεις μνήμης να κορυφώνονται το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου σε κλίμα κατάνυξης .

Συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής βρέθηκαν στον «δρόμο της φωτιάς», τιμώντας τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και κρατώντας ζωντανή την υπόσχεση ότι η τραγωδία δεν θα ξεχαστεί. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 19:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων. Εκεί τελέστηκε τρισάγιο και πραγματοποιήθηκε το προσκλητήριο των νεκρών.

Η συγκίνηση στο προσκλητήριο των θυμάτων

Μετά την ομιλία της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018, Κάλλι Αναγνώστου, ακολούθησε η ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων. Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν ακούστηκαν τα ονόματα των μικρών παιδιών που χάθηκαν στη φωτιά, ανάμεσά τους ένα αβάπτιστο βρέφος μόλις έξι μηνών, ένα παιδί πέντε ετών, δύο δίδυμα εννέα ετών, καθώς και άλλα παιδιά. Οι παρευρισκόμενοι φώναξαν «Αθάνατοι», ενώ στη συνέχεια λευκά μπαλόνια αφέθηκαν στον νυχτερινό ουρανό πάνω από το Μάτι, ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος της τελετής.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε στις 20:30 με την κεντρική εκδήλωση και νέο τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (ΝΑΟΜΑ). Στις 21:15, οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν μια σιωπηλή πορεία από την οδό Ποσειδώνος προς την Αργυρά Ακτή, περνώντας από σημεία που συνδέθηκαν με τις πιο τραγικές στιγμές της 23ης Ιουλίου 2018. Στη διαδρομή πραγματοποιήθηκε στάση στον Νέο Βουτζά, στο σημείο όπου βρίσκονται τα 17 κυπαρίσσια που έχουν φυτευτεί στη μνήμη ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

104 φαναράκια στην Αργυρά Ακτή

Η κορύφωση των εκδηλώσεων ήρθε στην Αργυρά Ακτή, όπου επιζώντες, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι άφησαν 104 φωτεινά φαναράκια να ταξιδέψουν στα νερά της θάλασσας. Κάθε φαναράκι συμβόλιζε μία από τις 104 ζωές που χάθηκαν τόσο άδικα στη φονική πυρκαγιά. Η εικόνα των φωτισμένων νερών αποτέλεσε το τελευταίο στιγμιότυπο μιας βραδιάς αφιερωμένης στη μνήμη και στη διατήρηση της αλήθειας.

Μετά την τελετή, οι παρευρισκόμενοι αγκαλιάστηκαν και ανανέωσαν την υπόσχεσή τους να συνεχίσουν τον αγώνα απέναντι στη λήθη. «Μια ανοιχτή πληγή με ονόματα και ζωές που άλλαξαν για πάντα» Όπως ανέφερε ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, η επέτειος αποτελεί διαρκή υπενθύμιση της αξίας της ανθρώπινης ζωής, αλλά και της ανάγκης για αλήθεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη. Οκτώ χρόνια μετά, το Μάτι παραμένει μια ανοιχτή πληγή, με ονόματα και ιστορίες ανθρώπων που άλλαξαν για πάντα από εκείνη τη μοιραία Δευτέρα του 2018.

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