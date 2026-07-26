Έβαλε τα πόδια στην πλάτη του μπροστινού της σε αγώνα μπέιζμπολ και εκείνος δεν αντέδρασε: Η ψυχραιμία του έγινε viral (vid)

Αστυνομικοί χρειάστηκε να επέμβουν και να την απομακρύνουν από τις κερκίδες.

Μια απίστευτη σκηνή από αγώνα μπέιζμπολ στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με τους περισσότερους χρήστες να αποθεώνουν την ψυχραιμία ενός άνδρα που δέχθηκε μια προκλητική συμπεριφορά από μια άγνωστη γυναίκα.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στο X δείχνει μια γυναίκα να κάθεται στην ακριβώς από πίσω σειρά και να ακουμπά τα πόδια της πάνω στην πλάτη του άνδρα που παρακολουθούσε ανενόχλητος τον αγώνα. Βασικά, δεν ακουμπούσε απλώς, αλλά έφτασε στο σημείο να τον σπρώχνει ασκώντας έντονη πίεση.

Η απίστευτη συμπεριφορά και η αντίδραση του άνδρα

Σύμφωνα με το βίντεο, ο άνδρας αρχικά γύρισε και της ζήτησε να σταματήσει. Εκείνη όμως όχι μόνο δεν απομακρύνθηκε, αλλά συνέχισε να ακουμπά και τα δύο της πόδια πάνω στους ώμους του, ενώ μάλιστα φάνηκε να τον προκαλεί με τα λόγια της.

Αντί να αντιδράσει έντονα ή να δημιουργήσει ένταση μέσα στο γήπεδο, ο άνδρας επέλεξε να παραμείνει ψύχραιμος. Συνέχισε να πίνει το ποτό του και να κοιτάζει τον αγώνα, αγνοώντας τις συνεχείς προκλήσεις.

Η γυναίκα, ωστόσο, φαίνεται πως εκνευρίστηκε από την έλλειψη αντίδρασής του και άρχισε να πιέζει ακόμη περισσότερο την πλάτη του με τα πόδια της, σε σημείο που η μπλούζα του άρχισε να ανεβαίνει.

Η στάση του άνδρα σχολιάστηκε ιδιαίτερα από τους χρήστες του διαδικτύου, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι δύσκολα θα είχαν καταφέρει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους σε μια τέτοια κατάσταση.

«Είναι ένας απίστευτα υπομονετικός άνθρωπος», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι τόνισαν ότι αν είχε συμβεί το αντίστροφο, η αντίδραση του κόσμου θα ήταν διαφορετική.

Η κατάσταση τελικά έληξε όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και απομάκρυναν τη γυναίκα από τη θέση της. Αρχικά σηκώθηκε χωρίς αντίσταση, όμως όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, πριν φύγει επιχείρησε ακόμη μία φορά να κλωτσήσει τον άνδρα.

Ελπίζουμε, τουλάχιστον, να μην έχει διαρκείας και να ήταν απλώς περαστική...

How about this woman, many people would not have reacted as nice as him. pic.twitter.com/6YKeZh2SdU — Johnny Midnight ⚡️ (@its_The_Dr) July 23, 2026

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