Κονέκτικατ: Η στιγμή που αστυνομικοί πυροβολούν άνδρα ενώ χτυπούσε τον πατέρα του με ρόπαλο (vid)

Σοκαριστικό βίντεο από κάμερα σώματος δείχνει αστυνομικούς να πυροβολούν 38χρονο, ο οποίος χτυπούσε ασταμάτητα με ρόπαλο τον πατέρα του στο Κονέκτικατ.

Ένα βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού καταγράφει τη στιγμή που οι αστυνομικοί επεμβαίνουν σε οικογενειακή τραγωδία στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ. Ο 38χρονος Ρόμπερτ Τζένκινς Γ' φέρεται να ξυλοκοπούσε με ρόπαλο του μπέιζμπολ τον 69χρονο πατέρα του, Ρόμπερτ Τζένκινς Τζ., έξω από το σπίτι τους, όταν δέχθηκε πυρά από αστυνομικό.

Οι επανειλημμένες εντολές και οι πυροβολισμοί

Σύμφωνα με τις Αρχές και όπως δημοσιεύθηκε στο Ethnos.gr, ο πρώτος αστυνομικός που έφτασε στο σημείο διέταξε τέσσερις φορές τον 38χρονο να αφήσει το ρόπαλο. Εκείνος δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε να χτυπά το θύμα, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να ανοίξει πυρ. Ο γενικός επιθεωρητής του Κονέκτικατ ανέφερε ότι ο δράστης δέχθηκε πολλαπλά πυρά, άφησε το ρόπαλο και κατέρρευσε.

Ο 38χρονος υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά του από τους πυροβολισμούς, ενώ ο 69χρονος πατέρας του κατέληξε από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι που προκλήθηκαν από το ρόπαλο. Οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό, όπως προβλέπεται σε κάθε υπόθεση θανατηφόρου αστυνομικού πυροβολισμού. Οι κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν συγκλονισμένοι από το περιστατικό. Γείτονες ανέφεραν ότι ο 38χρονος είχε εμφανίσει στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά και εκτίμησαν πως χρειαζόταν ψυχιατρική βοήθεια.

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