Πιτσιρικάς πριν ανέβει στο καράβι για Πάρο έστειλε μήνυμα στον Μαρινάκη: «Να πάρει καλούς παίκτες για να τα κατακτήσουμε όλα» (vid)

Ένας νεαρός στο λιμάνι του Πειραιά λίγο πριν επιβιβαστεί με την παρέα του στο πλοίο με προορισμό την Πάρο έστειλε μήνυμα στον Βαγγέλη Μαρινάκη για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (23/7) ο Γιώργος Τσελίκας. Εκεί ο... δαιμόνιος ρεπόρτερ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μια μεγάλη παρέα παιδιών που επέλεξαν την Πάρο για τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Αρχικά ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ μίλησε με τα παιδιά για αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεών τους, τα οποία βγαίνουν σήμερα στις 11 το πρωί, ενώ στη συνέχεια τους ρώτησε έναν έναν που προτιμούν να περάσουν.

Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε ένας πιτσιρικάς φίλος του Ολυμπιακού, που βρισκόταν στην παρέα των 18 παιδιών, όταν μέσω της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ θέλησε να στείλει ενα μήνυμα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και προφανώς να γίνει viral.

«Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον Ευάγγελο Μαρινάκη να πάρει καλούς παίκτες για τη νέα σεζόν, να πάμε καλά, να βγούμε και στην Ευρώπη και να τα κατακτήσουμε όλα!», ήταν τα λόγια με τον Άκη Παυλόπουλο να σχολιάζει γελώντας από το στούντιο: «Ο καθένας με τον καημό του».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ