Ανακοινώθηκαν οι Βάσεις 2026: Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών

Ανακοινώθηκαν οι Βάσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με τους υποψηφίους να ενημερώνονται μέσω SMS και της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας.

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε νωρίτερα από προηγούμενες χρονιές, με τους μαθητές να λαμβάνουν ήδη ενημερωτικά SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Τρόπος ενημέρωσης των υποψηφίων

Παράλληλα, η ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας (results.it.minedu.gov.gr) είναι διαθέσιμη για την αναζήτηση των αποτελεσμάτων με τον οκταψήφιο κωδικό και τα αρχικά των στοιχείων τους.

Οι πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στα λύκεια, αποκλειστικά με τον κωδικό κάθε υποψηφίου για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας, συνιστάται στους χρήστες να κάνουν υπομονή και να αποφεύγουν τις συνεχείς ανανεώσεις της σελίδας.

Οι τάσεις των Βάσεων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναλυτών, η φετινή εικόνα δεν παρουσιάζει ακραίες ανατροπές αλλά στοχευμένες μεταβολές ανά πεδίο:

Ιατρικές & Πολυτεχνικές : Μικρή άνοδος ή σταθεροποίηση στις υψηλόβαθμες ιατρικές σχολές, ενώ ανοδικές τάσεις σημειώνονται στα δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα, ειδικά σε αυτά των νέων τεχνολογιών.

: Μικρή άνοδος ή σταθεροποίηση στις υψηλόβαθμες ιατρικές σχολές, ενώ ανοδικές τάσεις σημειώνονται στα δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα, ειδικά σε αυτά των νέων τεχνολογιών. Νομικές & Ψυχολογία : Περιορισμένες αυξομειώσεις παρατηρούνται στη Νομική, ενώ στα τμήματα Ψυχολογίας καταγράφονται χαμηλότερες βάσεις σε σχέση με πέρυσι.

: Περιορισμένες αυξομειώσεις παρατηρούνται στη Νομική, ενώ στα τμήματα Ψυχολογίας καταγράφονται χαμηλότερες βάσεις σε σχέση με πέρυσι. Περιφερειακά Τμήματα: Εμφανίζουν τις μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις, καθώς επηρεάζονται άμεσα από τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η τελική διαμόρφωση των βάσεων εξαρτάται από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως οι συνολικές επιδόσεις, ο αριθμός εισακτέων, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) και οι προτιμήσεις στο μηχανογραφικό.

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