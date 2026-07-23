Βίντεο-σοκ: Όρκες διαλύουν γιγάντιο ψάρι σε χιλιάδες κομμάτια και κανείς δεν ξέρει αν... παίζουν

Οι όρκες καταγράφηκαν να χτυπούν τεράστια ψάρια-ήλιους με τέτοια δύναμη ώστε να διαλύονται σε χιλιάδες κομμάτια, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη μέχρι σήμερα συμπεριφορά.

Ένα από τα πιο ευφυή ζώα του πλανήτη αποκάλυψε ακόμη μία εντυπωσιακή συμπεριφορά, η οποία καταγράφηκε για πρώτη φορά από επιστήμονες, σύμφωνα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Ethology. Το βίντεο δείχνει μια θηλυκή όρκα να κρατά έναν ψάρι-ήλιο (sunfish) και να τον αφήνει ελεύθερο ακριβώς τη στιγμή που ένα ενήλικο αρσενικό πέφτει πάνω του με μεγάλη ταχύτητα.

Η σύγκρουση είναι τόσο ισχυρή, ώστε το ψάρι διαλύεται κυριολεκτικά σε χιλιάδες κομμάτια. Τα θραύσματα του ψαριού σκορπίζονται στο νερό σαν «κομφετί», σε μια συμπεριφορά που οι ερευνητές ονόμασαν «ram-to-fragment» (πρόσκρουση για κατακερματισμό).

Η συμπεριφορά αυτή έχει καταγραφεί μόλις δύο φορές.

Και τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν στον Κόλπο της Καλιφόρνιας και αφορούσαν το είδος Masturus lanceolatus, γνωστό ως ψάρι-ήλιος με μυτερή ουρά. Δεν είναι γνωστό αν πρωταγωνιστούσαν οι ίδιες όρκες, ενώ οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτούνται περισσότερες καταγραφές για να διαπιστωθεί πόσο διαδεδομένη είναι αυτή η συμπεριφορά.

«Η συλλογή καλών φωτογραφιών αναγνώρισης είναι καθοριστικής σημασίας. Συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέες τεχνικές με τις οποίες οι όρκες κυνηγούν και επεξεργάζονται τη λεία τους», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης, δρ Κάθριν Έιρες από τον οργανισμό Beneath The Waves. «Είναι από τους πιο εμβληματικούς θαλάσσιους θηρευτές του κόσμου, κι όμως εξακολουθούν να μας εκπλήσσουν.»

Πώς διαλύουν το ψάρι

Η πρώτη καταγραφή έγινε τον Ιούλιο του 2024, όταν η δρ Έιρες παρατηρούσε μια ομάδα όρκων στην οποία βρισκόταν και ένα νεαρό άτομο. Η αγέλη είχε ήδη σκοτώσει το ψάρι-ήλιο, αλλά δεν είχε ολοκληρώσει την επεξεργασία του. Μία όρκα κρατούσε το ψάρι από το μεγάλο ουραίο πτερύγιο και το άφηνε την τελευταία στιγμή, λίγο πριν μια δεύτερη όρκα συγκρουστεί μαζί του με μεγάλη ταχύτητα, διαλύοντας τους ιστούς του σε χιλιάδες μικρά κομμάτια. Στη συνέχεια το νεαρό ζώο κατανάλωνε τα μικρότερα θραύσματα, ενώ οι ενήλικες έτρωγαν τα μεγαλύτερα κομμάτια. Ένα παρόμοιο περιστατικό κινηματογραφήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 από τον Héctor Franz. Και στις δύο περιπτώσεις τα ψάρια ήταν ήδη νεκρά, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται περισσότερο για τεχνική επεξεργασίας της τροφής παρά για μέθοδο κυνηγιού.

Τα ψάρια- ήλιοι συγκαταλέγονται στα βαρύτερα οστεϊχθύα του κόσμου. Τα μεγαλύτερα είδη μπορούν να ξεπεράσουν τους δύο τόνους, ενώ ακόμη και το συγκεκριμένο είδος έχει ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο κατακερματισμός της λείας διευκολύνει τη διανομή της τροφής μέσα στην ομάδα, ιδιαίτερα στα νεότερα μέλη. Είναι ήδη γνωστό ότι οι ενήλικες όρκες συχνά μοιράζουν τη λεία τους στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, γεγονός που αναδεικνύει την ανεπτυγμένη συνεργασία, την κοινωνική συμπεριφορά και την ευφυΐα τους.

«Θα μπορούσε επίσης να γίνεται απλώς για διασκέδαση. Οι όρκες είναι γνωστό ότι παίζουν με την τροφή τους», ανέφερε η δρ Έιρες.Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτούνται περισσότερες παρατηρήσεις για να διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται μόνο από ορισμένες όρκες ή εφαρμόζεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένα είδη λείας.

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