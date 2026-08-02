Αρκούδα γκρίζλι άρπαξε και έφαγε σολομό δίπλα σε τουρίστες: «Έμειναν με το στόμα ανοιχτό» (vid)
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Το βίντεο από την Αλάσκα έγινε viral την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η ετήσια μετανάστευση των ψαριών.
Μια εντυπωσιακή στιγμή κατέγραψε ο οδηγός αλιευτικών εκδρομών Κάρτερ Μπράουν στην Αλάσκα, όταν μια γκρίζλι πλησίασε ένα τουριστικό σκάφος και άρπαξε έναν σολομό μόλις λίγα μέτρα μακριά από τους επιβάτες.
Η μητέρα αρκούδα εντόπισε το ψάρι στο νερό και το έπιασε με μια γρήγορη κίνηση, αφήνοντας άφωνους τους τουρίστες που παρακολουθούσαν τη σκηνή από απόσταση αναπνοής.
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