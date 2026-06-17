Φοβερό βίντεο: Μετά τους καρχαρίες και τους λαγοκέφαλους, «πλάκωσαν» και οι φάλαινες στα ελληνικά νερά

Πέντε φυσητήρες εμφανίστηκαν στα νερά νότια της Λευκάδας, με το σπάνιο στιγμιότυπο να καταγράφεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Μια εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από το Animal Planet κατέγραψε ομάδα που βρισκόταν στο Ιόνιο, όταν πέντε φυσητήρες εμφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στα νερά νότια της Λευκάδας, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή προς τους Παξούς.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες καταγράφει τα τεράστια θαλάσσια θηλαστικά να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και να αναδύονται επανειλημμένα στην επιφάνεια, προσφέροντας ένα θέαμα που σπάνια συναντά κανείς στις ελληνικές θάλασσες.

Οι «γίγαντες» της Μεσογείου

Ο φυσητήρας θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά είδη κητωδών που ζουν στη Μεσόγειο και το δεύτερο μεγαλύτερο είδος φάλαινας που μπορεί να συναντηθεί στις ελληνικές θάλασσες. Τα αρσενικά μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 15 μέτρα και βάρος έως 45 τόνους, ενώ τα θηλυκά είναι ελαφρώς μικρότερα.

Το συγκεκριμένο είδος είναι γνωστό για τις εντυπωσιακές καταδύσεις του. Αφού παραμείνει για λίγα λεπτά στην επιφάνεια για να αναπνεύσει, μπορεί να βουτήξει σε βάθη που ξεπερνούν τα 500 μέτρα αναζητώντας τροφή. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι καταδύσεις φτάνουν ακόμη και τα 2.000 μέτρα, διαρκώντας έως και μιάμιση ώρα.

Στο βίντεο ξεχωρίζουν επίσης οι χαρακτηριστικοί ήχοι που ακούγονται κατά τη διάρκεια της καταγραφής, οι οποίοι εκτιμάται ότι σχετίζονται με την επικοινωνία μεταξύ των ζώων.

Γιατί το Ιόνιο έχει τόσο μεγάλη σημασία

Η περιοχή του Ιονίου θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους για κητώδη στη Μεσόγειο. Δελφίνια, ζιφιοί και φυσητήρες καταγράφονται κατά διαστήματα στα νερά της δυτικής Ελλάδας, όμως η ταυτόχρονη παρουσία πέντε φαλαινών αποτελεί ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό περιστατικό.

Για όσους βρέθηκαν εκεί, ήταν μια σπάνια υπενθύμιση ότι λίγα μίλια μακριά από τις ελληνικές ακτές εξακολουθούν να κινούνται μερικά από τα μεγαλύτερα πλάσματα του πλανήτη.

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