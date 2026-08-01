Μόσχα: Ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια αφήνει πίσω τρεις νεκρούς και 15 τραυματίες

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Μόσχας, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για παρουσία Ρώσου στρατηγού.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου κοντά σε καφετέρια στην πλατεία Κουντρίνσκαγια, στο κέντρο της Μόσχας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Δυνάμεις του υπουργείου Εσωτερικών και συνεργεία έκτακτης ανάγκης απέκλεισαν άμεσα την περιοχή και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων. Το ρωσικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Αναφορές για παρουσία του Αλεκσάντρ Τσάικο

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης και στρατιωτικοί bloggers αναφέρουν ότι στο πολυτελές εστιατόριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη φέρεται να πραγματοποιούνταν εκδήλωση για τα γενέθλια του Αλεκσάντρ Τσάικο, αρχιστράτηγου των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων.

There's been an explosion in Balzi Rossi restaurant in Moscow.



According to Russian Telegram channels, the restaurant was closed for an event today. It could have been closed for a Russian general's birthday celebration.

Russian media report that a lot of vehicles with black… pic.twitter.com/wkyNWNMKGt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 1, 2026

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις ρωσικές αρχές ότι ο Τσάικο βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή της έκρηξης, ενώ τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

💥 💣 A bomb joined a Kremlin regime VIP party at the high-end Balzi Rossi restaurant, just 2,000 meters from the Kremlin in Moscow.

At least 3 Russian fascists dead, dozens more injured. The military had established a perimeter around the venue for VIP safety.

Didn't help. pic.twitter.com/HQlj5MxVek — Igor Sushko (@igorsushko) August 1, 2026

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