Μόσχα: Ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια αφήνει πίσω τρεις νεκρούς και 15 τραυματίες

Επιμέλεια:  Κωνσταντίνα Βεργώνη
Μόσχα: Ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια αφήνει πίσω τρεις νεκρούς και 15 τραυματίες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Μόσχας, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για παρουσία Ρώσου στρατηγού.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου κοντά σε καφετέρια στην πλατεία Κουντρίνσκαγια, στο κέντρο της Μόσχας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Δυνάμεις του υπουργείου Εσωτερικών και συνεργεία έκτακτης ανάγκης απέκλεισαν άμεσα την περιοχή και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων. Το ρωσικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Αναφορές για παρουσία του Αλεκσάντρ Τσάικο

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης και στρατιωτικοί bloggers αναφέρουν ότι στο πολυτελές εστιατόριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη φέρεται να πραγματοποιούνταν εκδήλωση για τα γενέθλια του Αλεκσάντρ Τσάικο, αρχιστράτηγου των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων.

 

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις ρωσικές αρχές ότι ο Τσάικο βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή της έκρηξης, ενώ τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ

Φόρτωση BOLM...
 