Μία απροσδόκητη κληρονομιά: Οικογένεια Ισπανών έλαβε οπλοστάσιο 33 τόνων με χιλιάδες όπλα και χειροβομβίδες

Οικογένεια στην Ισπανία βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν κληρονόμησε δύο βιομηχανικές αποθήκες και ανακάλυψε στο εσωτερικό τους ένα τεράστιο οπλοστάσιο 33 τόνων.

Υπάρχουν κληρονομιές που περιλαμβάνουν ένα σπίτι, ένα κτήμα ή μια συλλογή γραμματοσήμων. Και μετά υπάρχει η περίπτωση μιας οικογένειας από την ισπανική Μπαδαχόθ, η οποία, αναλαμβάνοντας δύο βιομηχανικές αποθήκες, βρέθηκε αντιμέτωπη με κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό, ένα πολεμικό οπλοστάσιο βάρους άνω των 33 τόνων.

Μακριά από το να κρατήσουν το εύρημα για τους εαυτούς τους, οι κληρονόμοι ειδοποίησαν τη Πολιτοφυλακή μόλις ανακάλυψαν περισσότερα όπλα από όσα μπορούσαν να διαχειριστούν, καθώς και εκρηκτικούς μηχανισμούς αποθηκευμένους στις εγκαταστάσεις που μόλις είχαν παραλάβει. Τα πάντα. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια περίπλοκη επιχείρηση καταγραφής, μεταφοράς και καταστροφής του υλικού.

33 τόνοι όπλων: Τι περιείχε το οπλοστάσιο;

Όλο αυτό το υλικό κατέληξε να δημιουργήσει περίπου 33 τόνους παλιοσίδερων μετά την καταστροφή και τη χύτευσή του σε εξειδικευμένη εταιρεία. Οι αριθμοί μοιάζουν βγαλμένοι από πολεμική ταινία:

2.416 τυφέκια εφόδου CETME

737 πολυβόλα

63 υποπολυβόλα MP-28

11.069 βλήματα όλμων

4 τυφέκια τύπου Mauser

Ένας μεγάλος αριθμός πρόσθετων γεμιστήρων

Ωστόσο, δεν κατέληξαν όλα στον φούρνο χύτευσης. Κατά την επιθεώρηση του υλικού εμφανίστηκαν περίπου 540 λογχομαχαίρες που κρίθηκαν κατάλληλες για ιστορική συλλογή, οι οποίες παραδόθηκαν νόμιμα σε εξουσιοδοτημένο οπλοπωλείο για τη συντήρηση και την αποκατάστασή τους.

Επιπλέον, μέρος των πυρομαχικών που φαίνονταν απενεργοποιημένα απεστάλη στον Τομέα Βιομηχανίας της Κυβερνητικής Αντιπροσωπείας στην Εξτρεμαδούρα για την ασφαλή εξουδετέρωσή τους.

Αυτό που γίνεται σαφές με αυτή την κληρονομιά, η οποία δεν ήταν καθόλου «δηλητηριασμένη» αλλά ιδιαίτερα συμβολική, είναι ότι ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη για μελλοντικές οικογενειακές ιστορίες.

Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται τώρα στην περιοχή είναι: «τι τα ήθελαν 33 τόνους όπλων κρυμμένα σε δύο βιομηχανικές αποθήκες». Όλα δείχνουν ότι δεν επρόκειτο για ένα μυστικό οπλοστάσιο έτοιμο προς χρήση, αλλά για μια μεγάλη αποθήκη απενεργοποιημένων όπλων που σχετίζονταν με δραστηριότητες αποστρατιωτικοποίησης, σκραπ ή ιστορικής συλλογής που είχαν συσσωρευτεί με την πάροδο των ετών.

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