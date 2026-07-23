Η παντόφλα σε άλλο επίπεδο: Τουρίστρια στη Θεσσαλονίκη απείλησε με μαχαίρι τον σύντροφό της επειδή... βαριόταν στις διακοπές

32χρονη τουρίστρια απείλησε τον σύντροφό της με μαχαίρι επειδή οι διακοπές τους στη Θεσσαλονίκη ήταν λίγο πιο βαρετές απ' όσο περίμενε.

Ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 32χρονη από την Ελβετία, η οποία κρίθηκε ένοχη για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του 40χρονου συντρόφου της.

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει από τη Ζυρίχη στην Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές, όταν ένας έντονος καβγάς κατέληξε σε κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

«Άνοιξα τα μάτια μου και την είδα με το μαχαίρι»

Σύμφωνα με την κατάθεση του 40χρονου, το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/7). Μετά από μια έντονη λογομαχία, ο ίδιος θεωρώντας ότι τα πνεύματα είχαν ηρεμήσει, ξάπλωσε στο κρεβάτι.

Όταν άνοιξε τα μάτια του, είδε τη 32χρονη να στέκεται από πάνω του κρατώντας ένα μαχαίρι. Έντρομος κάλεσε την αστυνομία, δηλώνοντας στο δικαστήριο πως αν και δεν θεωρεί ότι είχε πραγματική πρόθεση να τον βλάψει, φοβήθηκε ιδιαίτερα για την εξέλιξη της κατάστασης. Ο ίδιος πρόσθεσε πως διατηρούν σχέση τρία χρόνια και ότι η σύντροφός του ζήτησε στη συνέχεια συγγνώμη.

Όλα έγιναν από... βαρεμάρα: «Ήμασταν συνέχεια σπίτι»

Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη υποστήριξε στην απολογία της ότι η αφορμή για τον τσακωμό ήταν η δυσαρέσκειά της για την πορεία των διακοπών. Όπως ανέφερε, περίμενε να επισκεφθούν διάφορα μέρη, αλλά περνούσαν τις περισσότερες ώρες κλεισμένοι στο σπίτι, γεγονός που τη βασάνιζε σε σημείο να ζητήσει την πρόωρη επιστροφή τους στην Ελβετία.

Σχετικά με το μαχαίρι, ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για παρεξήγηση, καθώς απλώς έβγαινε από την κουζίνα κρατώντας το και δεν είχε καμία πρόθεση να τον απειλήσει.

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