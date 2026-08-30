Ο Πολυμέρης Βόγλης στο Reader: «Χωρίς τον Εμφύλιο, είναι αδύνατο να καταλάβουμε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία»

Μια συζήτηση με τον καθηγητή Πολυμέρη Βόγλη για την σκιά και τις επιπτώσεις του Εμφυλίου Πολέμου στη σημερινή πραγματικότητα.

Στις 30 Αυγούστου του 1949, οι εφημερίδες έγραφαν για το τέλος της μάχης του Γράμμου και την αποχώρηση των λεγόμενων «συμμοριτών». Ήταν το τέλος της εμφύλιας σύρραξης και ταυτόχρονα η αρχή μιας σκοτεινής περιόδου για τους ηττημένους. Οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου καθιερώθηκαν στη μνήμη των «νικητών» ως ο θρίαμβος κατά του κομμουνισμού.

Σχεδόν κάθε χρόνο γινόταν δοξολογία στη Μητρόπολη της Αθήνας και οι εκπρόσωποι του συστήματος έδιναν το παρών. Χρονικά, είναι γνωστό το πότε τελείωσαν οι μάχες του Εμφυλίου. Στον ψυχισμό του έθνους όμως, η πληγή έμενε ανοιχτή για δεκαετίες. Αξίζει να αναρωτηθούμε: πόσο βαριά ρίχνει τη σκιά του ο Εμφύλιος στη σημερινή πραγματικότητα της Ελλάδας; Έχει όντως κλείσει αυτή η πληγή ή μας επηρεάζει χωρίς να το καταλαβαίνουμε; Σε αυτή τη συζήτηση με τον καθηγητή Πολυμέρη Βόγλη, προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα για το «σήμερα» του Εμφυλίου Πολέμου.

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