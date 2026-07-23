Στο άψε σβήσε: Η στιγμή που εκρήξεις σε καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ προκάλεσαν φωτιά στον Εύοσμο (vid)

Μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα άρπαξε φωτιά στον Εύοσμο από βραχυκύκλωμα ηλεκτροφόρων καλωδίων, μετά την ξηρική κακοκαιρία που πέρασε απ' την περιοχή.

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που εκδηλώνονται εκρήξεις και σπινθήρες από βραχυκύκλωμα σε καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ, προκαλώντας φωτιά στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (22/7), όταν η περιοχή επλήγη από ξαφνική ξηρική καταιγίδα και θυελλώδεις ανέμους, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Οι διαδοχικές εκρήξεις προκάλεσαν ταχεία εξάπλωση της φωτιάς

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί, άνωθεν του περιφερειακού, στην προέκταση της οδού Μαίανδρου. Οι σφοδροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιά σε κεντρική καλωδίωση του ΔΕΔΔΗΕ, οδηγώντας σε διαδοχικές εκρήξεις στα καλώδια και στον μετασχηματιστή.

Οι σπινθήρες που εκτοξεύονταν, σε συνδυασμό με τη δύναμη του αέρα, προκάλεσαν την άμεση εκδήλωση πυρκαγιάς που άρχισε να επεκτείνεται ταχύτατα στη γύρω χαμηλή βλάστηση και στα ξερά χόρτα.

Κάτοικος της περιοχής που αντιλήφθηκε αμέσως την απειλή κάλεσε την Πυροσβεστική. Δύο οχήματα έσπευσαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επικίνδυνη επέκτασή της προς τα γειτονικά σπίτια, τις πολυκατοικίες και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

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