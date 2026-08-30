12χρονη ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και βρέθηκε με όγκο: Η δύσκολη επέμβαση 6,5 ωρών στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Μια 12χρονη από τη Νέα Υόρκη ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα, όμως ένας επίμονος πυρετός αποκάλυψε όγκο και οδήγησε σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση.

Μια ιδιαίτερη περιπέτεια υγείας έζησε μια 12χρονη από τη Νέα Υόρκη, η οποία βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές μαζί με την οικογένειά της.

Η μικρή Μαρία, που είχε επισκεφθεί την Κεφαλονιά, τόπο καταγωγής του πατέρα της, παρουσίασε χαμηλό πυρετό, ο οποίος επέμενε για περίπου 20 ημέρες. Η εξέλιξη της υπόθεσης οδήγησε την οικογένεια στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι χρειαζόταν χειρουργική επέμβαση.

Ο επίμονος πυρετός αποκάλυψε τη «μάζα» στο αριστερό ημιθωράκιο

Στις 11 Αυγούστου, η 12χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, όπου υποβλήθηκε σε ακτινογραφία θώρακα και αξονική τομογραφία. Οι εξετάσεις αποκάλυψαν μια μεγάλη «μάζα», η οποία καταλάμβανε σχεδόν ολόκληρο το αριστερό ημιθωράκιο. Την επόμενη ημέρα, το κορίτσι διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Μετά τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας, οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι γονείς της έστειλαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στον γιατρό της οικογένειας στη Νέα Υόρκη και, τελικά, αποφάσισαν να εμπιστευτούν το ελληνικό ιατρικό προσωπικό.

Το χειρουργείο ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και διήρκησε περίπου 6,5 ώρες. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν πλήρως τη «μάζα», η οποία, όπως έδειξε η εξέταση, ήταν καλοήθης όγκος. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο όγκος υπήρχε εκ γενετής και μεγάλωνε μαζί με το παιδί χωρίς να έχει εντοπιστεί νωρίτερα. Μετά την επιτυχημένη επέμβαση, η 12χρονη παρέμεινε για ακόμη 10 ημέρες στο Νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να αναρρώσει.

«Η Ελλάδα διαθέτει ιατρική τεχνογνωσία»

Το περιστατικό ανέδειξε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Όπως ανέφερε, η 12χρονη ζει στη Νέα Υόρκη, ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές και, όταν εντοπίστηκε ο όγκος, οι γονείς της επέλεξαν να πραγματοποιηθεί η επέμβαση στη χώρα μας.

Ο υφυπουργός συνεχάρη τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζομένους του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» για τη συμβολή τους στην επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού. «Μια ιστορία που δείχνει στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει ιατρική τεχνογνωσία και ανθρώπους που πρωταγωνιστούν διεθνώς», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Σχόλιο: Παρά τα μεγάλα προβλήματα του ΕΣΥ, κυρίως σε θέματα στελέχωσης και δη νοσηλευτικού προσωπικού, παραμένει ένα αξιόπιστο σύστημα προσφοράς υπηρεσιών υγείας, ανώτερο κι από συστήματα πλέον προηγμένων χωρών. @AdonisGeorgiadi , @mthemisto — Γ Καλαβρουζιώτης (@gkalavrouziotis) August 28, 2026

Σχόλιο: Παρά τα μεγάλα προβλήματα του ΕΣΥ, κυρίως σε θέματα στελέχωσης και δη νοσηλευτικού προσωπικού, παραμένει ένα αξιόπιστο σύστημα προσφοράς υπηρεσιών υγείας, ανώτερο κι από συστήματα πλέον προηγμένων χωρών. @AdonisGeorgiadi , @mthemisto — Γ Καλαβρουζιώτης (@gkalavrouziotis) August 28, 2026

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