Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε eye contact στο Μετρό; Ψυχολόγοι μιλούν στο Reader για το κοινωνικό άγχος στα ΜΜΜ
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Γιατί πολλοί από εμάς, δεν μπορούμε να αντέξουμε ούτε λίγα δευτερόλεπτα βλεμματικής επαφής στα μέσα μεταφοράς;
Όσοι ζουν στην Αθήνα, είναι «γέννημα θρέμμα» του Μετρό. Αν κατά μέσο όρο πούμε ότι χρησιμοποιούμε μια ώρα την ημέρα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όλο τον χρόνο περνάμε 365 ώρες - ή για να το κατανοήσουμε καλύτερα - 15 μέρες και 5 ώρες συνεχόμενα από την χρονιά μας.
Αν τα χρησιμοποιούμε, πάνω από μια ώρα, ο χρόνος αυτός φυσικά πολλαπλασιάζεται. Εκτός από την ώρα που δαπανούμε, «κομμάτι μας» τα κάνει και η καθημερινή δέσμευση που έχουμε με αυτά.
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