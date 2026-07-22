Πέθανε η θρυλική Μαίρη Λίντα σε ηλικία 90 ετών (vid)

Εφυγε από τη ζωή η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα, σε ηλικία 90 ετών.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Μαίρη Λίντα το πρωί της Τετάρτης (22/7/), βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και το πανελλήνιο.

Η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια, που σφράγισε με τη φωνή της μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού, απεβίωσε στο Γηροκομείο Αθηνών όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Η χρυσή εποχή με τον Μανώλη Χιώτη και οι διεθνείς επιτυχίες

Γεννημένη στον Πύργο Ηλείας το 1935 ως Μαρία Δημητροπούλου, ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία από πολύ μικρή ηλικία. Η γνωριμία της με τον δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Μανώλη Χιώτη υπήρξε σταθμός, καθώς μαζί δημιούργησαν ένα από τα πιο αγαπημένα και θρυλικά ντουέτα της δεκαετίας του 1960, ενώ υπήρξαν και σύζυγοι για περίπου μία δεκαετία.

Στο απόγειο της καριέρας τους, το 1964, τραγούδησαν στον Λευκό Οίκο για τον Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, καθηλώνοντας διεθνείς προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας και ο Άντονι Πέρκινς.

Παράλληλα, η Μαίρη Λίντα συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις, χαρίζοντας τη φωνή της σε διαχρονικά τραγούδια όπως «Ηλιοβασιλέματα», «Περασμένες μου αγάπες», «Μυρτιά» και «Μαργαρίτα Μαργαρώ».

Η κακοποίηση από τον δεύτερο άντρα της και η επιρροή στις νέες γενιές καλλιτεχνών

Στην προσωπική της ζωή παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε μία κόρη. Ο δεύτερος γάμος της με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολος, με την ίδια να εξομολογείται χρόνια αργότερα ότι υπέστη κακοποιητική συμπεριφορά, βρήκε όμως τη δύναμη να αποχωρήσει έχοντας ως μοναδικό της στήριγμα τη φωνή και τη δουλειά της.

Η Μαίρη Λίντα επηρέασε βαθιά τις επόμενες γενιές ερμηνευτριών, όπως τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Γλυκερία, τη Δήμητρα Γαλάνη και την Άννα Βίσση, με τις οποίες διατήρησε θερμή σχέση και μοιράστηκε τη σκηνή σε μεταγενέστερες εμφανίσεις της, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη για το ελληνικό λαϊκό ρεπερτόριο.

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