Ιδιωτικό πάρκινγκ έκαναν το Σαρακήνικο της Μήλου: Προσγείωσαν ελικόπτερο και μπανιαρίστηκαν αμέριμνοι (vid)

Απίστευτο περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο επιχειρηματίας στη Μήλο, όταν είδε ελικόπτερο να προσγειώνεται κατευθείαν πάνω στην παραλία στο Σαρακήνικο.

Το απρόσμενο θέαμα που αντίκρισε ένας τοπικός επιχειρηματίας στη Μήλο, κατέγραψε με την κάμερα του κινητού του.

Πιο συγκεκριμένα, τράβηξε τη στιγμή που ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειωνόταν σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσύχναστες παραλίες της Ελλάδας, το περίφημο Σαρακήνικο.

«Πάρκαρε» και βούτηξε στα γαλαζοπράσινα νερά

Το σκηνικό προκάλεσε την έντονη έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σημείο, καθώς η προσγείωση πραγματοποιήθηκε ακριβώς δίπλα στην ακτή, στο χαρακτηριστικό λευκό ηφαιστειακό τοπίο που προσελκύει καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο αυτόπτης μάρτυρας και επιχειρηματίας περιέγραψε τα όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, αφού ολοκλήρωσε τη διαδικασία της προσγείωσης και ακινητοποίησε το σκάφος, κατέβηκε κανονικά μαζί με την παρέα του.

Στη συνέχεια, τα άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για να απολαύσουν το μπάνιο τους στα γαλαζοπράσινα νερά του νησιού, αντιμετωπίζοντας τον χώρο της παραλίας ως έναν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.

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