Εθελοντές πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή και χωρίς ωράρια: Μια μέρα στο Κέντρο Επιχειρήσεων Βύρωνα

Πήγαμε στο Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα για να μάθουμε πώς στήνεται μια επιχείρηση κατάσβεσης, αλλά και όλο το έργο των εθελοντών για τα δάση.

Φτάνοντας στο Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα, οι εθελοντές και πυροσβέστες ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν από τον χώρο, προκειμένου να πάνε στην επιχείρηση κατάσβεσης στο Κορωπί, καθώς εκεί ξέσπασε φωτιά.

Η ψυχραιμία με την οποία αντιμετωπίζουν μια κατάσταση ανάγκης, δημιουργεί και μια σιγουριά γι' αυτούς που προστατεύουν τα δάση γύρω από τον αστικό ιστό. Αυτοί οι άνθρωποι από την μια πλευρά προστατεύουν τους λίγους πνεύμονες πρασίνου που έχουν απομείνει, από την άλλη προστατεύουν την περιουσία, την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών με ρίσκο την δική τους σωματική ακεραιότητα.

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