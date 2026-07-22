Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων: Πότε ανακοινώνονται οι Βάσεις Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων θα μάθουν σε ποιο ΑΕΙ περνάνε μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και SMS.

Αύριο, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, μετά τις 11:00 το πρωί, πρόκειται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογενειών τους.

Την αποκάλυψη έκανε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (22/7) στην τηλεόραση του Ertnews, επιβεβαιώνοντας πως για ακόμη μία χρονιά η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από κάθε άλλη φορά.

Πώς θα μάθουν τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι

Η ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους.

Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέλθουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, results.it.minedu.gov.gr, για να δουν αναλυτικά τη σχολή ή το τμήμα επιτυχίας τους.

Παράλληλα, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί εγκαίρως στη σχετική υπηρεσία ενημέρωσης, θα λάβουν τα αποτελέσματα της εισαγωγής τους και μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στα κινητά τους τηλέφωνα.

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