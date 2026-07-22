Φρίκη στην Ιταλία: Εμπρηστές έδεναν υφάσματα σε γάτες και τους έβαζαν φωτιά

Η Ιταλική Ένωση για την Υπεράσπιση των Ζώων κατέθεσε μηνύσεις και προσφέρει αμοιβή 1.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην καταδίκη των υπευθύνων.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία μια σειρά καταγγελιών που συνδέονται με τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιφέρεια της Καλαβρίας. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν αξιωματούχοι της Πολιτικής Προστασίας της περιοχής, αλλά και φιλοζωικές οργανώσεις, σε ορισμένες εστίες πυρκαγιάς εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι δράστες χρησιμοποίησαν ακόμη και ζωντανές γάτες για να εξαπλώσουν τις φωτιές.

Οι καταγγελίες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση των περιστατικών και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Οι καταγγελίες για τις γάτες και οι εμπρηστικοί μηχανισμοί

Ο διευθυντής του Περιφερειακού Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, Ντομένικο Κοσταρέλα, περιέγραψε εικόνες που, όπως είπε, «δεν χωρά ανθρώπινος νους».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, σε ορισμένα σημεία βρέθηκαν γάτες στις οποίες είχαν δέσει στην ουρά υφάσματα εμποτισμένα με εύφλεκτο υγρό. Αφού τα ζώα πυρπολούνταν, αφήνονταν ελεύθερα να τρέξουν μέσα σε χωράφια και περιοχές με ξερή βλάστηση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες εστίες φωτιάς ή να επιταχύνεται η εξάπλωση των πυρκαγιών.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας εντόπισαν μηχανισμούς με χρονοκαθυστέρηση, κεριά, πανιά εμποτισμένα με εύφλεκτα υλικά και αυτοσχέδιες κατασκευές, οι οποίες -όπως υποστήριξε- αποδεικνύουν οργανωμένη εμπρηστική δράση.

Παρέμβαση φιλοζωικής οργάνωσης και αμοιβή για πληροφορίες

Μετά τις αποκαλύψεις, η Ιταλική Ένωση για την Υπεράσπιση των Ζώων και του Περιβάλλοντος (AIDAA) ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μηνύσεις στις εισαγγελικές αρχές της Καλαβρίας.

Παράλληλα, η οργάνωση προκήρυξε αμοιβή ύψους 1.000 ευρώ για όποιον παράσχει πληροφορίες που, μέσω νόμιμης καταγγελίας, θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και την αμετάκλητη καταδίκη όσων ευθύνονται για τις συγκεκριμένες πράξεις.

Η ανακοίνωση αφορά όχι μόνο περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν γάτες, αλλά και οποιαδήποτε άλλη χρήση ζώων με σκοπό την πρόκληση ή την επέκταση δασικών πυρκαγιών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη

Παρότι οι δηλώσεις των τοπικών αξιωματούχων και οι καταγγελίες των φιλοζωικών οργανώσεων έχουν προκαλέσει αποτροπιασμό, οι ιταλικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να επιβεβαιώσουν πλήρως τα περιστατικά και να τα συνδέσουν με συγκεκριμένους δράστες.

Την ίδια ώρα, η Καλαβρία εξακολουθεί να δίνει μάχη με τις πυρκαγιές. Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, η Πυροσβεστική πραγματοποίησε περισσότερες από 200 επεμβάσεις σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Πάρκο του Πολλίνο, το Σκουιλάτσε Λίντο, η Αγία Ευφημία Λαμέτσια, το Κασάνο αλλ' Ιόνιο και το Άκρι.

Ο πρόεδρος της Περιφέρειας Καλαβρίας, Ρομπέρτο Οκκιούτο, σχολιάζοντας τις εικόνες από τα πύρινα μέτωπα, ανάρτησε σχετικό βίντεο συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος».

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