Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο»

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, γνωστοποιώντας επίσημα την απόφασή του στον Πρόεδρο της Βουλής.

Την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επίσημα ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος συνάντησε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να του γνωστοποιήσει και τυπικά την απόφασή του.

Αναμενόμενη απόφαση μετά τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρου

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος είχε ήδη αφήσει να εννοηθούν οι προθέσεις του αμέσως μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Η απουσία του από τις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σε συνδυασμό με τη σαφή διαφωνία του για την πορεία του κόμματος, προανήγγειλαν το οριστικό διαζύγιο με την Κουμουνδούρου.

Τα αίτια της ρήξης

Στους βασικούς λόγους της ανεξαρτητοποίησής του συγκαταλέγεται η αδυναμία του να στηρίξει την πολιτική γραμμή που ακολουθεί η σημερινή ηγεσία.

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσε ανέφικτη τη συνύπαρξη στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα με πρόσωπα τα οποία, κατά την εκτίμησή του, συνέβαλαν στην απαξίωσή του και συνέχιζαν να τον στοχοποιούν.

Ολόκληρη η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου

«Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους

Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.

Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία. Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία.

Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες. Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω».

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