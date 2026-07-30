Τα μαχαίρια στης Καρυστιανού, το πρόσωπο που λύνει και δένει στο κόμμα και η Πενταμερής για το Κυπριακό
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Ο Μαξιμιλιανός μιλά για τα μαχαίρια που «βγήκαν» στο κόμμα της Καρυστιανού και το πρόσωπο που ρυθμίζει τα πάντα. Σχολιάζει επίσης την επόμενη μέρα στο Κυπριακό.
Ένα ηλικιακό κοινό που δεν είναι αδιάφορο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι οι νέοι ψηφοφόροι, από 17 έως 25 ετών, κοινώς αυτοί που στις εκλογές θα έχουν γεννηθεί το 2010 και ήδη μία σειρά μέτρων που έχουν ληφθεί, όπως η μηδενική φορολόγηση για τους έως των 25, τους αφορούν ιδιαίτερα.
Και γενικώς το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αναμένονται μέτρα για αυτούς, γιατί θεωρεί ο πρωθυπουργός ότι σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία η Ν.Δ. μπορεί να πάει καλύτερα του αναμενόμενου.
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@Photo credits: eurokinissi, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ
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