Ροντέο στους διαδρόμους της Βουλής: Η Κωνσταντοπούλου πήρε το 100 για την Βασιλική Πολύζου

Επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Βασιλικής Πολύζου στην Βουλή - Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε το 100.

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στους διαδρόμους της Βουλής με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητάει την σύλληψη της Βασιλικής Πολύζου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό έλαβε χώρα στο κυλικείο των αστυνομικών, παρουσία του Φρούραρχου, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε την αντίθεσή της με την παρουσία της Βασιλικής Πολύζου στον χώρο και ζήτησε την παρέμβαση των αρχών.

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