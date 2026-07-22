Ο διάδοχος του Ταμείου Ανάκαμψης, η ανησυχία της Προεδρίας για τη βροχή και η αυτόνομη Νίνα
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Οι επενδύσεις θα γίνουν σε υποδομές, πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακό μετασχηματισμό, ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων - Ψηλά ο πήχης για να επιτευχθεί σύγκλιση με την Ευρώπη.
πως το έθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη χθεσινή εκδήλωση του Εθνικού Ταμείου Ανάπτυξης 2026-2030, το νέο αυτό σχήμα απαντά στο ερώτημα «Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τι;».
Η προίκα του νέου προγράμματος είναι 23 δισ. εκ των οποίων τα 17,1 είναι νέες επενδύσεις και τα υπόλοιπα 5,9 είναι η ολοκλήρωση έργων από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
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@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ