Η χώρα των 55.000 κατοίκων που έσκαψε 4 τούνελ κάτω από τον Αταλαντικό

Στα 72 μέτρα κάτω από τη θάλασσα υπάρχει ο μοναδικός υποθαλάσσιος κυκλικός κόμβος στον κόσμο.

Στη μέση του Βόρειου Ατλαντικού, ανάμεσα στη Σκωτία και την Ισλανδία, βρίσκεται ένα μικρό αρχιπέλαγος που αποφάσισε να λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα με έναν τρόπο που μοιάζει βγαλμένος από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Οι Νήσοι Φερόε, ένα αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας με λίγο περισσότερους από 55.000 κατοίκους, δεν μπορούσαν να βασιστούν μόνο στα πλοία για να ενώσουν τις απομονωμένες κοινότητές τους. Η λύση τους ήταν εντυπωσιακή: να κατασκευάσουν δρόμους μέσα στα βουνά και κάτω από τον πυθμένα του Ατλαντικού.

Η χώρα που έβαλε τους δρόμους κάτω από τη θάλασσα

Σήμερα οι Νήσοι Φερόε διαθέτουν τέσσερις υποθαλάσσιες οδικές σήραγγες, οι οποίες έχουν αλλάξει εντελώς την καθημερινότητα των κατοίκων. Περισσότερο από το 90% του πληθυσμού είναι πλέον συνδεδεμένο με ένα ενιαίο οδικό δίκτυο, χωρίς να εξαρτάται από τα δρομολόγια των φέρι.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή ήρθε το 2002 με το Vágatunnilin, ένα τούνελ μήκους 4,9 χιλιομέτρων που ένωσε το νησί Vágar, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο, με το μεγαλύτερο νησί Streymoy και την πρωτεύουσα Τόρσχαβν.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το Norðoyatunnilin μήκους 6,2 χιλιομέτρων έφερε πιο κοντά την περιοχή του Klaksvík, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Φερόε, με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο.

Η πραγματική επανάσταση όμως ήρθε το 2020, όταν ολοκληρώθηκε ένα έργο που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Στο Eysturoyartunnilin, ένα τεράστιο σύστημα σηράγγων μήκους 11,2 χιλιομέτρων, οι μηχανικοί κατασκεύασαν τον πρώτο υποθαλάσσιο κυκλικό κόμβο στον κόσμο.

Ο κυκλικός κόμβος βρίσκεται περίπου 72 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του έργου. Διαθέτει μπλε φωτισμό και μια καλλιτεχνική εγκατάσταση του Φερόε καλλιτέχνη Tróndur Patursson, με ανθρώπινες φιγούρες που κρατιούνται από τα χέρια, εμπνευσμένες από τον παραδοσιακό χορό της περιοχής.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν μόνο εντυπωσιακό αλλά και πρακτικό. Η διαδρομή από την πρωτεύουσα Τόρσχαβν προς το Runavík μειώθηκε από περίπου 64 λεπτά σε μόλις 16.

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να «νικήσουν» τον ωκεανό

Τα έργα αυτά δεν ήταν φθηνά. Η κατασκευή των δύο μεγαλύτερων σηράγγων, Eysturoyartunnilin και Sandoyartunnilin, κόστισε συνολικά περίπου 346 εκατομμύρια ευρώ.

Το Sandoyartunnilin, που άνοιξε το 2023, έχει μήκος 10,8 χιλιομέτρων και είναι το μεγαλύτερο μεμονωμένο τούνελ του αρχιπελάγους. Για τους κατοίκους του νησιού Sandoy σήμανε το τέλος της απομόνωσης, αφού πλέον μπορούν να μετακινούνται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας χωρίς να περιμένουν πλοίο.

Η κατασκευή έγινε με τη μέθοδο διάτρησης και ελεγχόμενων εκρήξεων μέσα στον βράχο, ενώ τα τούνελ λειτουργούν όλο το 24ωρο, με διακοπές μόνο για εργασίες συντήρησης.

Οι Νήσοι Φερόε δεν σταματούν όμως εδώ. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι η σύνδεση του Sandoy με το Suðuroy, το νοτιότερο νησί του συμπλέγματος. Αν το σχέδιο προχωρήσει, η νέα σήραγγα θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 23 χιλιόμετρα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ