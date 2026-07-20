Τι ψιθύριζε ο Τραμπ στους παίκτες όταν τους έδινε τα μετάλλια;

Ένας ειδικός στην ανάγνωση χειλιών υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλάμβανε την ίδια σύντομη φράση σε κάθε ποδοσφαιριστή κατά την απονομή του τελικού του Μουντιάλ.

Η απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν σημαδεύτηκε μόνο από τους πανηγυρισμούς της Ισπανίας, αλλά και από την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μονοπώλησε το ενδιαφέρον σε αρκετές στιγμές της τελετής. Ο Αμερικανός πρόεδρος μοίρασε μετάλλια στους φιναλίστ, συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές και στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή για την απονομή του τροπαίου.

Ωστόσο, ένα ερώτημα απασχόλησε πολλούς που παρακολουθούσαν τις εικόνες από κοντά: τι ακριβώς έλεγε στους παίκτες την ώρα που τους έσφιγγε το χέρι;

Η φράση που επαναλάμβανε σε όλους

Σύμφωνα με τη Nicola Hickling, ειδικό στην ανάγνωση χειλιών και επικεφαλής της εταιρείας LipReader Ltd, ο Τραμπ δεν είχε διαφορετικό προσωποποιημένο μήνυμα για κάθε ποδοσφαιριστή.

Αναλύοντας το βίντεο της απονομής, υποστήριξε ότι επαναλάμβανε σχεδόν μηχανικά την ίδια σύντομη φράση σε όλους: «You are a champ» («Είσαι πρωταθλητής»), την οποία ακολουθούσε με το «Amazing player» («Καταπληκτικός παίκτης»).

Η εκτίμηση βασίζεται αποκλειστικά στην ανάγνωση των κινήσεων των χειλιών και δεν αποτελεί επιβεβαιωμένη απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών.

Η στιγμή με τον Ρομέρο

Ένα ακόμη περιστατικό που προκάλεσε σχόλια ήταν η στάση του Αργεντινού αμυντικού Κριστιάν Ρομέρο.

Πολλοί χρήστες στα social media θεώρησαν ότι ο ποδοσφαιριστής αγνόησε επιδεικτικά τον Τραμπ, περνώντας μπροστά του χωρίς να ανταποδώσει τη χειραψία, αφού πρώτα είχε παραλάβει το μετάλλιό του από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Δεν έφυγε ούτε στην απονομή του τροπαίου

Αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο, πάντως, ήταν όσα ακολούθησαν. Την ώρα που οι Ισπανοί ετοιμάζονταν να σηκώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Τραμπ παρέμεινε στο κέντρο της σκηνής, κρατώντας το τρόπαιο μαζί με τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Σε αντίθεση με τον πρόεδρο της FIFA, ο οποίος απομακρύνθηκε ώστε να αφήσει τους πρωταθλητές να πανηγυρίσουν μόνοι τους, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε να στέκεται δίπλα στους παίκτες, χαμογελώντας στις κάμερες, υψώνοντας τον αντίχειρα και συμμετέχοντας στους πανηγυρισμούς.

Τελικά χρειάστηκε η παρέμβαση του Ινφαντίνο για να αποχωρήσει από το κέντρο της σκηνής και να αφήσει την Ισπανία να ζήσει τη μεγάλη της στιγμή.

Η εικόνα του Τραμπ να παραμένει δίπλα στους παίκτες κατά την ανύψωση του τροπαίου έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ να φωτογραφίζεται μέσα στους πανηγυρισμούς της Ισπανίας είναι ίσως η πιο προβλέψιμη εικόνα του 2026», έγραψε ένας χρήστης στο Χ, ενώ άλλοι σχολίαζαν πως «συμπεριφερόταν σαν να είχε κατακτήσει ο ίδιος το Μουντιάλ».

Δεν ήταν, μάλιστα, η πρώτη φορά. Παρόμοιες εικόνες είχαν καταγραφεί και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 2025, όταν η παραμονή του στη σκηνή είχε γίνει ξανά viral και είχε γεννήσει δεκάδες memes στα social media.

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