Ποια ήταν τα πιτσιρίκια που χόρεψαν με τη Σακίρα στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ – Η συγκλονιστική ιστορία τους

Από τους δρόμους της Καμπάλα μέχρι τη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, οι Ghetto Kids απέδειξαν ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Την ώρα που εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο παρακολουθούσαν τη Σακίρα να δίνει τα ρέστα της κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα βλέμματα έκλεψαν μερικά μικρά παιδιά που χόρευαν δίπλα της με αστείρευτη ενέργεια και χαμόγελα. Για όσους δεν γνώριζαν, δεν επρόκειτο για επαγγελματίες χορευτές, αλλά για παιδιά που πριν από λίγα χρόνια ζούσαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Οι Ghetto Kids από την Ουγκάντα δεν βρέθηκαν τυχαία στη σκηνή του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος του πλανήτη. Η παρουσία τους ήταν η κορύφωση μιας ιστορίας που ξεκίνησε μέσα στις παραγκουπόλεις της Καμπάλα και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αισιόδοξα παραδείγματα του πώς η τέχνη μπορεί να αλλάξει μια ζωή.

Από την απόλυτη φτώχεια στη μεγαλύτερη σκηνή του πλανήτη

Η ομάδα δημιουργήθηκε πριν από αρκετά χρόνια από τον χορογράφο Dauda Kavuma, γνωστό ως Teacher Dauda, ο οποίος αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε παιδιά που μεγάλωναν χωρίς οικογένεια, χωρίς σταθερό σπίτι ή ακόμη και χωρίς εξασφαλισμένο φαγητό. Τα ίδια τα παιδιά τον αποκαλούν «Papa», καθώς δεν είναι μόνο προπονητής χορού αλλά ο άνθρωπος που τα μεγαλώνει καθημερινά, φροντίζει για την εκπαίδευσή τους και προσπαθεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο κέντρο φιλοξενίας για παιδιά που ζουν στον δρόμο.

Μέσα από τον οργανισμό Triplets Ghetto Kids, τα παιδιά απέκτησαν στέγη, εκπαίδευση και, κυρίως, έναν λόγο να ονειρεύονται. Ο χορός έγινε για εκείνα κάτι πολύ περισσότερο από διασκέδαση. Έγινε διέξοδος, αυτοπεποίθηση και εισιτήριο για μια διαφορετική ζωή.

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε όταν ένα βίντεο με τη χορογραφία τους στο τραγούδι Sitya Loss του Eddy Kenzo έγινε viral στο διαδίκτυο. Μέσα σε λίγες ημέρες εκατομμύρια άνθρωποι είχαν γνωρίσει τα παιδιά από τις παραγκουπόλεις της Ουγκάντας.

Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, να εμφανίζονται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διεθνείς διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο δεν γνωρίζει σύνορα ούτε κοινωνικές τάξεις.

Η επιλογή της Σακίρα και το μήνυμα του τελικού

Για το ιστορικό halftime show του τελικού του Μουντιάλ, η Σακίρα επέλεξε τους Ghetto Kids για να τη συνοδεύσουν στη σκηνή, δίνοντας στο σόου έναν έντονο κοινωνικό συμβολισμό.

Και η επιλογή της αυτή, δεν ήταν τυχαία. Είχε δει τα βίντεό τους να χορεύουν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ "Dai Dai" στα social media και τους προσκάλεσε προσωπικά να συμμετάσχουν στο halftime show. Στις πρόβες μάλιστα έγραψε στα social media ότι ο χρόνος που πέρασε μαζί τους ήταν «μαγικός» και πως τα παιδιά τής δίδαξαν πολλά.

Η εμφάνισή τους δεν είχε στόχο μόνο να εντυπωσιάσει. Ήθελε να υπενθυμίσει ότι εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθούν να μεγαλώνουν μέσα στη φτώχεια, αλλά μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα τους όταν τους δοθεί μια πραγματική ευκαιρία.

Η διοργάνωση συνδέθηκε με πρωτοβουλίες που στηρίζουν την εκπαίδευση και την ένταξη των παιδιών μέσω του αθλητισμού και του πολιτισμού, γεγονός που έκανε την παρουσία των Ghetto Kids ακόμη πιο συμβολική.

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