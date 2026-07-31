Αποθέωση σε πανηγύρι στις Σέρρες: Ιερέας τραγούδησε Τσιτσάνη και ένας άλλος χόρεψε ζεϊμπέκικο (vid)

Ένα πανηγύρι στις Σέρρες χάρισε μοναδικές στιγμές, με δύο ιερείς να διασκεδάζουν και να αποθεώνονται από το πλήθος.

Μια διαφορετική και ιδιαίτερα ευχάριστη εικόνα κατέγραψε πανηγύρι στην Τριανταφυλλιά Σερρών, όπου δύο ιερείς έγιναν οι πρωταγωνιστές της βραδιάς, χαρίζοντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Ο ένας πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το κλασικό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη «Της Γερακίνας γιος», ενώ ο δεύτερος δεν αντιστάθηκε στη μουσική και σηκώθηκε να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο. Το κοινό τους καταχειροκρότησε, με χαρτοπετσέτες να πέφτουν στην πίστα και το κλίμα να θυμίζει αυθεντικό ελληνικό γλέντι.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας πλήθος θετικών σχολίων για το ανθρώπινο και αυθόρμητο πρόσωπο που έδειξαν οι δύο ιερωμένοι.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ