Τελικός Μουντιάλ 2026: Δεν έλεγε να φύγει από την απονομή ο Τραμπ
Οι Ισπανοί σήκωσαν το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον ουρανό του Νιου Τζέρσι, με Ντόναλντ Τραμπ και Τζάνι Ινφαντίνο να παραδίδουν την κούπα στον Ρόδρι. Μόνο που ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έλεγε να αποχωρήσει προκειμένου να ολοκληρωθεί η απονομή, με τον ηγέτη των Ιβήρων να περιμένει να φύγει προκειμένου να σηκώσει το τρόπαιο. Μάλιστα, ακόμα και ο Ινφαντίνο έσπευσε να απομακρύνει τον Τραμπ από το σημείο, με τις σκηνές να γίνονται, αναμενόμενα, viral. Όλα αυτά, λίγο αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε γίνει αποδέκτης αποδοκιμασιών...
Rodri was waiting for Trump to leave so they can celebrate but he wasnt getting off the stage, even Infantino tried to get him off 😂😂 pic.twitter.com/ddCoctGZxl— WolfRMFC (@WolfRMFC) July 19, 2026
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