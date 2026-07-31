Σάλος στην Νέα Υόρκη: Γνωστός δικηγόρος με μισθό 4 εκατ. δολαρίων, έμπλεξε άσχημα μετά από βίντεο με 29χρονη σε παγκάκι

Δεν συμβαίνει, τελικά, μονάχα στις συναυλίες των Coldplay...

Ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων από ένα παγκάκι στο Central Park της Νέας Υόρκης φαίνεται πως μπορεί να αλλάξει για πάντα την καριέρα και την οικονομική πορεία ενός από τους πιο γνωστούς δικηγόρους της Wall Street.

Ο 45χρονος Nathaniel Cullerton, συνέταιρος στη μεγάλη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τεράστιας δημοσιότητας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να φιλιέται με μια 29χρονη συνάδελφό του, την Kelsey Borenzweig.

Η στιγμή καταγράφηκε από περαστικό και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, με πολλούς χρήστες των social media να συγκρίνουν την υπόθεση με το γνωστό σκηνικό στους «Coldplay» που είχε απασχολήσει το διαδίκτυο.

Από ένα φιλί στο Central Park σε πιθανή απώλεια εκατομμυρίων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το περιστατικό μπορεί να έχει τεράστιο οικονομικό κόστος για τον 45χρονο δικηγόρο. Ο Cullerton φέρεται να αμειβόταν με τουλάχιστον 4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως στη Wachtell, μία από τις πιο ισχυρές δικηγορικές εταιρείες των ΗΠΑ.

Όμως το μεγαλύτερο πλήγμα ίσως αφορά την επόμενη επαγγελματική του κίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον νομικό χώρο, ο δικηγόρος βρισκόταν κοντά σε συμφωνία για μετακίνηση στη δικηγορική εταιρεία Gibson Dunn, με ακόμη υψηλότερες απολαβές.

Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η συγκεκριμένη συμφωνία φέρεται να πάγωσε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αναφορές ότι ο Cullerton μπορεί να έχασε μια ευκαιρία εκατομμυρίων.

Σε διαθεσιμότητα μετά το viral βίντεο

Άνθρωποι που γνωρίζουν την υπόθεση δήλωσαν στους Financial Times ότι ο Cullerton τέθηκε σε άδεια από τη Wachtell «εν αναμονή περαιτέρω έρευνας». Δεν έχει γίνει γνωστό αν η 29χρονη συνεργάτιδά του βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση από την εταιρεία.

Στο βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ο Cullerton και η Borenzweig εμφανίζονται σε τρυφερή στιγμή πάνω σε παγκάκι στο Central Park, όταν ένας περαστικός τους πλησιάζει κρατώντας κάμερα.

«Βρείτε ένα δωμάτιο», ακούγεται να τους λέει, ενώ το ζευγάρι αρχικά αντιδρά χαμογελώντας. Όταν όμως αντιλαμβάνονται ότι η στιγμή καταγράφεται, η ατμόσφαιρα αλλάζει.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, με τους χρήστες να σχολιάζουν τόσο την προσωπική διάσταση της υπόθεσης όσο και τις επαγγελματικές συνέπειες.

Παντρεμένος με γνωστή δικηγόρο της Νέας Υόρκης

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν έγινε γνωστό ότι ο Cullerton είναι παντρεμένος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σύζυγός του είναι η 42χρονη Moira Penza, επίσης δικηγόρος και συνέταιρος σε άλλη μεγάλη δικηγορική εταιρεία της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι φέρεται να παντρεύτηκε το 2016 και να μοιράζεται ένα διαμέρισμα αξίας περίπου 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων στο Upper East Side.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Cullerton και η Borenzweig είχαν συνεργαστεί στην πρόσφατη δικαστική διαμάχη γύρω από την OpenAI, στην οποία ο Sam Altman επικράτησε απέναντι στον Elon Musk.

Η νέα συζήτηση για τα viral βίντεο

Πέρα από την προσωπική και επαγγελματική διάσταση, η υπόθεση άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τα όρια της δημόσιας καταγραφής.

Αρκετοί χρήστες υποστήριξαν ότι η κινηματογράφηση ανθρώπων σε προσωπικές στιγμές χωρίς συναίνεση είναι προβληματική, ακόμη και αν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο.

Άλλοι απάντησαν ότι όταν κάποιος παραβιάζει προσωπικές δεσμεύσεις, ειδικά όταν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο ή υψηλόβαθμο επαγγελματία, πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Ένα βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, λοιπόν, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά ακριβό. Και για τον 45χρονο δικηγόρο, το κόστος ίσως μετρηθεί όχι μόνο σε φήμη, αλλά σε εκατομμύρια δολάρια.

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