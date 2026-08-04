Αποχωρήσεις από κόμμα Καρυστιανού: Κατερίνα Μουτσάτσου και δύο ακόμα στελέχη ανοίγουν την πόρτα

Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις και από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με τρία στελέχη να ανακοινώνουν σήμερα την αποχώρησή τους.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου αποχωρεί από την «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. Η ηθοποιός που μέχρι πρότινος ήταν μέλος της Ομάδας Πολιτισμού του κόμματος, ανακοίνωσε την αποχώρησή της νωρίτερα σήμερα.

Η επιστολή της Κατερίνας Μουτσάτσου

«Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα Πολιτισμού επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα, αλλά και κάποιους από τους εξαιρετικούς συναδέλφους της ομάδα αυτής. Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά, και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στον δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως, και δηλώνω ότι δεν παύω να αγωνίζομαι για αυτό το «όνειρο» που μας συνδέει όλους, και που αναζητά δημοκρατία, ελευθερία, και κοινωνική χειραφέτηση» ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός στην δήλωση αποχώρησής της.

Εκτός και η Μαρία Ιωαννίδου

Την αποχώρησή της ανακοίνωσε και η σχολική ψυχολόγος Μαρία Ιωαννίδου που ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Μέσα στην δήλωσή της ανέφερε «Σήμερα ολοκληρώνεται για μένα αυτός ο κύκλος, όμως κρατώ μόνο εκτίμηση για όλους εσάς και εύχομαι ολόψυχα το Κίνημα να πετύχει τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε. Σας εύχομαι δύναμη, υγεία και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ελπίζω οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά στο μέλλον, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν».

Με αιχμές η αποχώρηση του Τ. Κοτσόργιου

Η τρίτη αποχώρηση της ημέρας από το κόμμα Καρυστιανού ήταν ο συνδικαλιστής και Πρόεδρος του Δικτύου Παράκτιων Αλιευτικών Συλλόγων, Τάκης Κοτσόργιος, μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος.

Ο Τάκης Κοτσόργιος αναφέρει στην δήλωση του πως δεν αποχωρεί από ένα κόμμα αλλά από μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας της δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ