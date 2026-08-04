Χυδαίες απειλές από οπαδούς του Κασιδιάρη: Στο στόχαστρο ο Γλαβίνας του ΠΑΣΟΚ!

Χυδαίες απειλές δέχτηκε ο Γλαβίνας, όταν ζήτησε στο Mega να μην «προβάλλεται» ο καταδικασμένος, Ηλίας Κασιδιάρης.

Αρκούσε απλώς να ζητήσει να μην γίνεται αναφορά στον καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη, για να γίνει στόχος χυδαίων υβριστικών μηνυμάτων ο Θανάσης Γλαβίνας, εξαιτίας της στάσης που κράτησε.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια εκπομπής στο Mega, όταν η συζήτηση πήγε στην αποφυλάκιση του φυλακισμένου νεοναζί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και την πιθανή σύσταση ενός κόμματος.

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