Μητσοτάκης για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων: «Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή μας γεμίζει οδύνη»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Αττική, που κόστισε τη ζωή στον Έλληνα συντονιστή και τον Δανό χειριστή.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό δυστύχημα στη Δυτική Αττική, μετά τη σύγκρουση των δύο εκμισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων, από την οποία έχασαν τη ζωή τους ο Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής.

Σε ανάρτησή του ανέφερε: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους που επιχειρούσαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φωτιές, υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα εναέρια μέσα μας».«Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού μάς γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

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