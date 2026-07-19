Έβαλαν «δίχτυ» στα δέντρα για να διώξουν τα πουλιά : Η λύση της Αργεντινής που δίχασε τους πάντες

Μια πόλη στην Αργεντινή σκέπασε τις δεντροστοιχίες με δίχτυα για να κρατήσει μακριά τα πουλιά και τις ακαθαρσίες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Μια ασυνήθιστη πρακτική εφαρμόζει μια πόλη στην Αργεντινή, καλύπτοντας τις κορυφές δέντρων στο κέντρο της με δίχτυα, προκειμένου να εμποδίσει τα πουλιά να κάθονται στα κλαδιά και να λερώνουν πεζοδρόμια, δρόμους και προσόψεις καταστημάτων.

Η απόφαση του δήμου της Ραφαέλα, στην επαρχία Σάντα Φε, έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση. Η δημοτική αρχή υποστηρίζει πως πρόκειται για μια τεχνική λύση που στοχεύει στη βελτίωση της καθαριότητας στις πολυσύχναστες περιοχές, ενώ περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν λόγο για παρέμβαση που στερεί από τα πουλιά καταφύγιο, χώρο ξεκούρασης και πηγή τροφής.

Δίχτυα στις φυλλωσιές για να μειωθούν οι… ανεπιθύμητες επισκέψεις

Η εικόνα στο κέντρο της πόλης είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη, καθώς δίχτυα έχουν τοποθετηθεί πάνω από τις φυλλωσιές συγκεκριμένων δέντρων, δημιουργώντας ένα φυσικό εμπόδιο που εμποδίζει τα πουλιά να προσγειώνονται στα κλαδιά. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του αργεντίνικου Τύπου, τα δίχτυα είναι κατασκευασμένα από ειδικό υλικό, παρόμοιο με πετονιά, και λειτουργούν αποτρεπτικά. Δηλαδή δεν παγιδεύουν τα πουλιά, αλλά έχουν σχεδιαστεί ώστε να τα κάνουν να αποφεύγουν τα συγκεκριμένα σημεία.

Η εφαρμογή του μέτρου γίνεται σταδιακά στο κέντρο της πόλης και στις λεωφόρους, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου αντιμετώπισης της συγκέντρωσης πουλιών σε περιοχές με έντονη εμπορική δραστηριότητα. Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, η αιτιολόγηση είναι πρακτική. Το πρόβλημα, όπως αναφέρει, αφορά τη συσσώρευση περιττωμάτων σε πεζοδρόμια, αστικό εξοπλισμό και βιτρίνες καταστημάτων, ιδιαίτερα στα πιο πολυσύχναστα σημεία. Ο δήμος υποστηρίζει πως τα πρώτα αποτελέσματα από τις περιοχές όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος είναι θετικά, καθώς παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της ρύπανσης στους δημόσιους χώρους. Παράλληλα, αναφέρει πως η δράση πραγματοποιείται με τεχνικά κριτήρια και σύμφωνα με την επαρχιακή νομοθεσία για την προστασία των δέντρων στη Σάντα Φε.

Δεν στοχεύουν όλα τα πουλιά ,αλλά σε συγκεκριμένα είδη και οι αντιδράσεις

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του λεγόμενου «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Μετριασμού για τα Πουλιά», που έχει στόχο να περιορίσει τις μεγάλες συγκεντρώσεις πτηνών σε εμπορικές και πολυσύχναστες περιοχές. Ο δήμος επισημαίνει πως στη Ραφαέλα έχουν καταγραφεί περίπου 85 είδη πουλιών, όμως μόνο ορισμένα προκαλούν προβλήματα όταν συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς. Μεταξύ αυτών αναφέρονται παπαγάλοι, κοτσύφια, χελιδόνια και ψαρόνια. Τα δίχτυα, σύμφωνα με τις αρχές, τοποθετούνται μόνο σε συγκεκριμένα σημεία όπου υπάρχει μεγάλη παρουσία πουλιών και όχι σε όλο το αστικό πράσινο της πόλης.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις διαφωνούν έντονα με την πρακτική, υποστηρίζοντας ότι τα δέντρα αποτελούν πολύ περισσότερα από στοιχεία αισθητικής μέσα στην πόλη. Σύμφωνα με την οργάνωση ANDA, η παρέμβαση περιορίζει την πρόσβαση των πουλιών σε έναν βασικό πόρο επιβίωσης, καθώς τα δέντρα προσφέρουν προστασία, σημεία ανάπαυσης και τροφή. Οι επικριτές υπογραμμίζουν πως η αστική βλάστηση συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, προσφέροντας χώρο όχι μόνο σε πουλιά αλλά και σε έντομα και άλλα ζώα.

Ο φόβος για τραυματισμούς και παγίδευση των πουλιών

Ένα από τα βασικά σημεία κριτικής αφορά την ασφάλεια των ζώων. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν πως, ανάλογα με το υλικό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των διχτυών, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατοι πουλιών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η φθορά των κατασκευών με την πάροδο του χρόνου. Σκισίματα, κενά ή χαλαρωμένα σημεία από τον ήλιο, τον αέρα και τη βροχή μπορούν να μετατρέψουν ένα απλό εμπόδιο σε παγίδα για τα ζώα.

Πέρα από το πρακτικό ζήτημα της καθαριότητας, η διαμάχη έχει και μια ευρύτερη διάσταση. Οι επικριτές θεωρούν πως η τοποθέτηση διχτυών ενισχύει μια αντίληψη σύμφωνα με την οποία η φύση αξιολογείται μόνο με βάση την εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών. Όπως υποστηρίζουν, τα δέντρα στις πόλεις δεν αποτελούν απλώς στοιχεία αστικού σχεδιασμού, αλλά ζωντανά κομμάτια ενός οικοσυστήματος που χρειάζεται προστασία.

Οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνουν οι επικριτές

Όσοι αντιδρούν στο μέτρο προτείνουν διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως η παρακολούθηση των ειδών που συγκεντρώνονται στις συγκεκριμένες περιοχές και η κατανόηση των λόγων που τα προσελκύουν. Παράλληλα, προτείνουν τη μείωση παραγόντων που ενισχύουν την παρουσία μεγάλων σμηνών, χωρίς να περιορίζεται η πρόσβαση των πουλιών στα δέντρα. Η πρόταση είναι να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην καθαριότητα των δημόσιων χώρων, την προστασία της αστικής ζωής και τον σεβασμό προς τη φύση.

Η περίπτωση της Ραφαέλα ανέδειξε ένα ζήτημα που απασχολεί πολλές σύγχρονες πόλεις για το πώς μπορούν οι άνθρωποι και η άγρια ζωή να συνυπάρχουν στους ίδιους χώρους. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες που ζητούν καθαρότερους δρόμους και πεζοδρόμια. Από την άλλη, όσοι υποστηρίζουν πως οι πόλεις πρέπει να προστατεύουν τη φυσική ζωή που φιλοξενούν.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ