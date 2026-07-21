Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Νέα νυχτερινά πλήγματα στο Ιράν από τις ΗΠΑ για 10η συνεχόμενη νύχτα

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα στο Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα, στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δυνατότητες της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ.



Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ουάσιγκτον· το πρωί ώρα Ελλάδας) ότι ολοκλήρωσαν τα πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν για 10η συναπτή νύχτα, τονίζοντας ότι στοχοποίησαν ιδίως «κέντρα στρατιωτικής διοίκησης» και «ναυτικές δυνατότητες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Δυνάμεις των ΗΠΑ «έπληξαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να μειώσουν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριό τους που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε πως σταμάτησαν άλλα δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο στενό του Ορμούζ

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταμάτησαν δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που κινούνταν στη λεγόμενη «νότια διαδρομή» στο στενό του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. «Δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που δεν συμμορφώθηκαν» προς τις ιρανικές εντολές και «προσπάθησαν να περάσουν από την επικίνδυνη νότια οδό του στενού του Ορμούζ σταματήθηκαν αφού εκρήξεις προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές», ανέφερε ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν σε ανακοίνωσή του που αναμεταδόθηκε από το πρακτορείο.

Παράλληλα, ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν ανέφερε ότι έπληξε δυο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εγκατάσταση ραντάρ σε δυο αμερικανικές θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως με μετά την επίθεση εναντίον των συστημάτων αυτών «ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για «κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές», συμπλήρωσαν από το πρακτορείο.

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