Πόσοι Αργεντινοί υπάρχουν στην Ισπανία και πόσοι Ισπανοί κατοικούν στην Αργεντινή;

Με αφορμή τον ιστορικό ποδοσφαιρικό τελικό στη Νέα Υόρκη, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν τη στενή δημογραφική σχέση που συνδέει την Ισπανία με την Αργεντινή.

Αυτή την 19η Ιουλίου διεξάγεται ένας ιστορικός τελικός στη Νέα Υόρκη. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα σε δύο χώρες με στενή ιστορική σχέση, η οποία έχει προκαλέσει διάφορες δημογραφικές μετακινήσεις κατά τον τελευταίο αιώνα.

Αργεντινή: Η κύρια εστία των Ισπανών στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Μητρώου Ισπανών Κατοίκων Εξωτερικού που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2026, η Αργεντινή παραμένει, με μεγάλη διαφορά, η χώρα του κόσμου που φιλοξενεί τους περισσότερους πολίτες με ισπανική υπηκοότητα.

Σήμερα, 543.971 Ισπανοί διαμένουν στη νοτιοαμερικανική χώρα. Ο αριθμός αυτός αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ και αντιπροσωπεύει μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η Αργεντινή είναι η χώρα όπου η ισπανική κοινότητα αναπτύχθηκε περισσότερο σε απόλυτους όρους (προσθέτοντας 38.031 νέους εγγεγραμμένους το 2025).

Την Αργεντινή ακολουθούν σε όγκο Ισπανών κατοίκων η Γαλλία (329.548) και οι ΗΠΑ (236.394), καθιστώντας σαφές το δημογραφικό και συναισθηματικό βάρος που συνεχίζει να έχει το έθνος του Ρίο ντε λα Πλάτα για την Ισπανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των κατοίκων είναι Αργεντινοί που απέκτησαν την υπηκοότητα χάρη σε νόμους όπως ο Νόμος των Εγγονών ή άμεσοι απόγονοι ιστορικών μεταναστών.

Η αργεντίνικη κοινότητα στην Ισπανία: Σχεδόν μισό εκατομμύριο

Η αντίστροφη ροή παρουσιάζει επίσης μια εικόνα ισχυρής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του INE για το 2025, ο αριθμός των ατόμων που έχουν γεννηθεί στην Αργεντινή και διαμένουν στην Ισπανία ανέρχεται σε 450.883. Ο αριθμός αυτός κατατάσσει την αργεντίνικη διάσπορα ως μία από τις πολυπληθέστερες και πιο ενσωματωμένες ξένες κοινότητες στην ισπανική επικράτεια.

Η ακτινογραφία αυτής της μετανάστευσης δείχνει υψηλό βαθμό νομικής σταθερότητας: το 43,2% αυτών των κατοίκων (194.697 άτομα) διαθέτει ήδη την ισπανική υπηκοότητα, ενώ το υπόλοιπο 56,8% διατηρεί την ξένη υπηκοότητά του, με πολλούς από αυτούς να βρίσκονται σε διαδικασία νομιμοποίησης.

Πρόκειται επιπλέον για μια μετανάστευση κυρίως νεαρών ατόμων που είναι ενεργά στο εργασιακό πεδίο, καθώς σχεδόν το 40% των Αργεντινών που είναι εγκατεστημένοι στην Ισπανία είναι ηλικίας μεταξύ 20 και 39 ετών. Είτε λόγω οικονομικών ευκαιριών, είτε λόγω οικογενειακών δεσμών ή πολιτισμικής συνάφειας, η Ισπανία και η Αργεντινή συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν ότι αποτελούν το δεύτερο σπίτι η μία για την άλλη.

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