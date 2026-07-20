«Όχι» 13 εκατ. ευρώ από 86χρονο αγρότη: Αρνήθηκε να γίνει η γη του κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης

86χρονος αγρότης στην Πενσυλβάνια αρνήθηκε προσφορά 13 εκατ. ευρώ για την κατασκευή κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, προτιμώντας να διατηρήσει την οικογενειακή του γη.

Όταν μια εταιρεία χτυπά την πόρτα σου και προσφέρει ένα ποσό που αγγίζει τα 13 εκατομμύρια ευρώ για τα κτήματά σου, το πιο σύνηθες είναι να αποδεχτείς την πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ωστόσο, ο Μέρβιν Ρόντεμπο επέλεξε τον αντίθετο δρόμο. Στα 86 του χρόνια, ο αγρότης από την κομητεία Κάμπερλαντ της Πενσυλβάνια απέρριψε μια τεράστια προσφορά από κατασκευαστές που σκόπευαν να εγκαταστήσουν ένα γιγαντιαίο συγκρότημα κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στα χωράφια του.

Γη με μεγάλη συναισθηματική αξία για τον ίδιο

Για να κατανοήσει κανείς αυτή την απόφαση, πρέπει να γνωρίζει την προσωπική ιστορία που συνδέει τον ηλικιωμένο με τα περισσότερα από 1.000 στρέμματα της γης του. Στην ίδια αυτή φάρμα έχασε τη μητέρα του όταν ήταν ακόμα έφηβος, εκεί έμαθε να αρμέγει αγελάδες κάθε πρωί πριν πάει στο σχολείο, ενώ εκεί μεγάλωσε και τα παιδιά του μαζί με τη σύζυγό του, Άννα Μέι.

Για όλους αυτούς τους λόγους, τα χρήματα δεν αποτέλεσαν μεγάλο πειρασμό. Όπως αφηγείται ο ίδιος ο Μέρβιν, δεν έκανε κάποια μεγάλη θυσία, καθώς υπήρξε πετυχημένος στη ζωή του και επένδυσε σωστά τις οικονομίες του με την πάροδο των ετών. Το μοναδικό και πραγματικό του κίνητρο ήταν να αποτρέψει την καταστροφή της οικογενειακής φάρμας.

Αντί να δεχτεί τα εκατομμύρια της τεχνολογικής βιομηχανίας, ο αγρότης προτίμησε μια λιγότερο κερδοφόρα επιλογή, αλλά πιο κοντά στις αρχές του. Υπέγραψε συμφωνία με ένα τοπικό πρόγραμμα διατήρησης και πούλησε τα δικαιώματα της γης του για κάτι λιγότερο από δύο εκατομμύρια ευρώ, διασφαλίζοντας έτσι ότι η έκταση θα παραμείνει για πάντα αγροτική. Π

Παρόλο που οι κληρονόμοι του δεν σχεδιάζουν να συνεχίσουν την καλλιέργεια, ο ίδιος βρίσκει παρηγοριά στο γεγονός ότι άλλες οικογένειες θα μπορούν να καλλιεργούν αυτά τα χωράφια στο μέλλον, χωρίς να καλυφθούν από τσιμέντο.

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