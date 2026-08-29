«Η θέση της Ελλάδας δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό»: Η απάντηση του ΥΠΕΞ στον Τούρκο εκπρόσωπο για την κυριαρχία στο Αιγαίο

Νέα αντιπαράθεση Αθήνας και Άγκυρας με φόντο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, μετά τις δηλώσεις του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, ότι η κυριαρχία της Ελλάδας δεν βασίζεται σε διεθνείς συνθήκες

Στις δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο απάντησε το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Άγκυρας.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ χαρακτήρισε «αβάσιμο και απαράδεκτο» τον τουρκικό ισχυρισμό, τονίζοντας ότι η επανάληψή του κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρεισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση, όπως είπε.

«Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Τι υποστήριξε η Άγκυρα

Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε μετά τη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας.

Ο Κετσελί υποστήριξε ότι το πλαίσιο «δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας» σε ό,τι αφορά τα διασυνδεδεμένα ζητήματα Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο. Παράλληλα, έκανε λόγο για «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες».

Η Άγκυρα επανέλαβε επίσης την ανάγκη να υιοθετηθεί προσέγγιση που θα συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Σχέσεις Φιλίας και Καλής Γειτονίας, η οποία υπογράθτηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

Ο Κετσελί, πρόσθεσε ότι η Τουρκία είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους.

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