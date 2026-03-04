Ο πολιτικός που τόλμησε να πει «όχι» στον Τραμπ: Ποιος είναι ο Πέδρο Σάντσεθ για τον οποίο μιλάει όλη η Ευρώπη

Σε μια περίοδο εμπόλεμης κατάστασης, τα βλέμματα του ευρωπαϊκού κόσμου έχουν στραφεί -έστω και για λίγες ώρες- στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, που «τόλμησε» να πει «όχι» στις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κινούνται με τόσο βίαιο και ακραία γρήγορο ρυθμό οι εξελίξεις γύρω μας, που είναι μια πιθανότητα να ξυπνήσεις ένα πρωινό Σαββάτου και να βλέπεις σε Live μετάδοση πυραύλους να πλήττουν μία χώρα. Τόσο εύκολα, τόσο απλά.

Είναι, επίσης, τόσο παράλογος αυτός ο κόσμος ώστε να ακούς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που απαιτεί το Νόμπελ Ειρήνης, καθώς σύμφωνα με τον δικό του ισχυρισμό έχει σταματήσει οκτώ πολέμους, να αρχίζει -αγκαζέ με το Ισραήλ- έναν άλλον στον Ιράν, καθώς σύμφωνα με το αφήγημά του, η χώρα της Ασίας εμπλουτίζεται με ουράνιο πολύ πάνω από το φυσιολογικό, στη συνέχεια «ναι μεν δεν εμπλουτίζει αυτή τη στιγμή με ουράνιο, αλλά προσπαθεί να προχωρήσει σε επανεκκίνηση του προγράμματός του με διάφορους άλλους τρόπους» και τελικά η μπίλια των προφάσεων είναι πλέον σε μια τρίτη εκδοχή σύμφωνα με την οποία, το Ιράν ναι μεν δεν ετοίμαζε κάποια επίθεση προς τις ΗΠΑ με διηπειρωτικούς πυραύλους, αλλά έχει μαζέψει όπλα ώστε να είναι καλυμμένο στη διαδικασία που ήθελε να αρχίσει για πυρηνικές φιλοδοξίες.

Προφανώς, ποτέ κανείς από εμάς, τον θεωρητικά απλό κόσμο δεν πρόκειται να μάθει την πλήρη αλήθεια των όσων συμβαίνουν στα κλειστά γραφεία, οπότε μένουμε ως τηλεθεατές σε reality show να βλέπουμε σε Live μετάδοση έναν πόλεμο και πυραύλους να πηγαινοέρχονται και να μας γεννάται με μια μικρή -αυτή τη στιγμή- δόση φόβου: «Μήπως πρέπει να ανησυχούμε;».

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, που η ιστορία εξελίσσεται μπροστά στα μάτια και πιθανότατα τα όσα ζούμε, θα είναι κεφάλαια σε βιβλία ιστορίας που θα διαβάζουν οι (πολύ) επόμενοι από εμάς, προκύπτουν πρωταγωνιστές που παίρνουν αποφάσεις, που μπορεί για μας, τους «τηλεθεατές», να έχουν μικρή σημασία, αλλά ενδόμυχα γεννιούνται συμβολισμοί, τους οποίους ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια χώρα, που η κυβέρνηση επί χρόνια, τόσο σε επίπεδο ψήφου, όσο και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων «παίζει μπάλα μόνη της», αλλά καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι με σταθερή συνέπεια ο «κανένας».

Το «όχι» του Πέδρο Σάντσεθ

Εν μέσω του καταιγισμού πληροφοριών και επίσημων θέσεων από κάθε χώρα της Ευρώπης ξεχωριστά, το μεσημέρι της Δευτέρας, ο μοναδικός πολιτικός ηγέτης που τόλμησε να πει ένα «όχι» στον Ντόναλντ Τραμπ στο αίτημα για άδεια χρήσης των στρατιωτικών της βάσεων στη Ρότα και τη Μορόνα, για επιθέσεις στο Ιράν ήταν ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, που εξ αρχής είναι απέναντι στον Αμερικανό. Η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, ήταν ακόμα μια αφορμή για να του μπει στο... μάτι.

«Οι ισπανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται γι' αυτήν την επιχείρηση και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οτιδήποτε δεν συμπεριλαμβάνεται σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή για οτιδήποτε που δεν συμβαδίζει με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπαρές, ανακοινώνοντας τη θέση της χώρας του σχετικά με τις εξελίξεις.

Προφανώς, η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν άμεση και έντονη και σαν άλλος... δάσκαλος δεκαετίας του '60 ή του '70, μάλωσε το κακό παιδί της Ευρώπης: «Η Ισπανία έχει συμπεριφερθεί απαράδεκτα. Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση. Η Ισπανία δεν έχει τίποτα που να χρειαζόμαστε, πέρα από καλούς ανθρώπους, είναι ωραίοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν ωραία ηγεσία», είπε και μάλιστα... παραπονέθηκε για την παλαιότερη άρνηση -πραγματικά, αν είναι δυνατόν- της Ισπανίας να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5% από το 2% του ΑΕΠ, κατόπιν απαίτησης του Τραμπ από το ΝΑΤΟ.

Σθένος, κουράγιο, τόλμη να ειπωθούν τα αυτονόητα. Όλα αυτά αντιπροσωπεύει για μεγάλο ποσοστό ανθρώπων ο Πέδρο Σάντσεθ που στέκεται απέναντι σε έναν τύπο, που έχει δική του ξεχωριστή σελίδα στη Wikipedia μόνο για σκάνδαλα που αφορούν σεξουαλικές παρενοχλήσεις, βιασμούς, ενώ το νέο κατόρθωμα είναι to γεγονός ότι αποτέλεσε τον στενότερο φίλο του Τζέφρι Επστάιν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η απάντηση του Πέδρο Σάντσεθ

Όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, τα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ έφεραν την απάντηση του Πέδρο Σάντσεθ, που μέσω διαγγέλματος, όχι μόνο δεν πήγε ούτε εκατοστό πίσω στις θέσεις του, αλλά εξήγησε ακριβώς τη λογική της στάσης που επέλεξε να κρατήσει.

«Έτσι ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας… Δεν μπορείς να παίζεις ρωσική ρουλέτα με το πεπρωμένο εκατομμυρίων ανθρώπων. Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης σε αυτή την κατάσταση είναι σαφής και συνεπής. Είναι η ίδια θέση που έχουμε διατηρήσει στην Ουκρανία και τη Γάζα. Όχι στην κατάρρευση του διεθνούς δικαίου που μας προστατεύει όλους, ειδικά τον άμαχο πληθυσμό. Όχι στην υπόθεση ότι ο κόσμος μπορεί να λύσει τα προβλήματά του μόνο με βόμβες. Ας μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Η θέση της Ισπανίας συνοψίζεται σε τέσσερις λέξεις: "No a la Guerra (σ.σ. Όχι στον πόλεμο). Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο και αντίθετο με τις αξίες και τα συμφέροντά μας, απλώς και μόνο για να αποφύγουμε αντίποινα από κάποιον».

Ποιος είναι ο Πέδρο Σάντσεθ

Ο Πέδρο Σάντσεθ κατάγεται από τη Μαδρίτη και είναι 52 ετών και πρόσφατα μάλιστα διέψευσε φημολογία που είχε να κάνει με την υγεία του. Έχει σπουδάσει οικονομικά και τον Ιούλιο του 2017 εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας του ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος.

Την καριέρα στην πολιτική την άρχισε από το 2004 ως δημοτικός Σύμβουλος στη Μαδρίτη, πόλη από την οποία κατάγεται. Το καλοκαίρι του 2018 με πρόταση δυσπιστίας «έριξε» ουσιαστικά τον τότε πρωθυπουργό, Μαριάνο Ραχόι και στις 2 Ιουνίου διορίστηκε εκείνος πρωθυπουργός. Το 2023 μπορεί στις εκλογές να βρέθηκε στη 2η θέση των ψήφων, αλλά τελικά ήταν εκείνος που μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση και πλέον βρίσκεται στην 3η του θητεία.

Προέρχεται από μία σχετικά εύπορη οικογένεια και μάλιστα μέχρι το Λύκειο έπαιζε μπάσκετ, φτάνοντας μέχρι την U21 της Εστουντιάντες και μάλιστα σε εφηβική ηλικία αποφάσισε κάτι σπάνιο για έναν Ισπανό, αφού προκειμένου να μάθει αγγλικά σε υψηλότερο επίπεδο, πέρασε αρκετό καιρό της ζωής του στο Δουβλίνο και κατόπιν σπούδασε οικονομικά.

Στην Ισπανία χαρακτηρίζεται ως κεντροαριστερός και κατά καιρούς έχει ταχθεί υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, κατά της πορνείας στηρίζοντας την κατάργησή της ενώ είναι πολέμιος της πυρηνικής ενέργειας.

Στην προσωπική του ζωή, είναι παντρεμένος από το 2006 με πολιτικό γάμο διότι δηλώνει άθεος και έχει δύο κόρες. Εκτός από το μπάσκετ, έχει μεγάλη αγάπη για τις μοτοσυκλέτες enduro και στο Mountain Bike.

