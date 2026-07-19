Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ στα Χανιά και αναποδογύρισε

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας στα Χανιά κατέγραψε τη στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με ΙΧ και τούμπαρε λίγα μέτρα από το νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα που καταγράφηκε σε βίντεο συνέβη στα Χανιά, καθώς ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε σφοδρά με ΙΧ αυτοκίνητο και ανατράπηκε στη μέση του δρόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα μόλις μέτρα μακριά από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση στις αρχές και το ιατρικό προσωπικό.

Κατέληξε από ανακοπή ο ασθενής, καλά στην υγεία τους οι υπόλοιποι επιβαίνοντες

Το ιδιωτικό αυτοκίνητο οδηγούσε νοσηλεύτρια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, η οποία είχε μόλις ολοκληρώσει τη βάρδιά της και αποχωρούσε από τον χώρο.

Την ίδια ακριβώς στιγμή, το ασθενοφόρο μετέφερε εσπευσμένα έναν άνδρα που είχε υποστεί ανακοπή, με τον έναν διασώστη να βρίσκεται στο πίσω μέρος του οχήματος και να του κάνει ΚΑΡΠΑ κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Ο ασθενής που βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο κατέληξε, με το ΕΚΑΒ να διευκρινίζει στην επίσημη ενημέρωσή του ότι ο θάνατός του οφείλεται στην ανακοπή που είχε ήδη υποστεί και όχι στη σύγκρουση.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση και την ανατροπή, ο ένας διασώστης τραυματίστηκε φέροντας κατάγματα στον θώρακα, ενώ τόσο η οδηγός του ασθενοφόρου όσο και η νοσηλεύτρια γλίτωσαν τα χειρότερα και είναι καλά στην υγεία τους.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσίευσε το zarpanews.gr αποτυπώνει την τρομακτική στιγμή της σύγκρουσης και της ανατροπής του οχήματος του ΕΚΑΒ. Η Τροχαία Χανίων έχει αναλάβει την υπόθεση και διενεργεί έρευνα για να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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